easyJet voegt Palermo en Birmingham toe aan het Schiphol-netwerk

easyJet voegt binnenkort twee nieuwe bestemmingen toe aan het netwerk en breidt daarmee het aantal easyJet-bestemmingen vanaf Schiphol uit. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf 28 mei naar Birmingham in het Verenigd Koninkrijk en vanaf 28 juni naar Palermo in Italië.

Beide routes kunnen vanaf vandaag worden geboekt. Op beide routes is easyJet’s flex garantie van kracht zodat klanten met vertrouwen kunnen boeken. Met de toevoeging van deze nieuwe routes vliegt easyJet in totaal naar 40 bestemmingen vanaf Schiphol. Birmingham is van mei tot en met juni en september tot en met oktober, twee keer per dag, zeven dagen per week, met easyJet vanaf Schiphol te bereiken. Birmingham is de op een na grootste stad in het Verenigd Koninkrijk en een hub voor zakenreizigers. Daarnaast vliegt de airline tot 29 oktober twee keer per week, op maandag en vrijdag, naar Palermo.

William Vet (Country Manager easyJet Nederland), zegt over de nieuwe routes: “We weten dat mensen graag weer willen reizen zodra het veilig is. Met ons flexibele boekingsbeleid kunnen onze klanten met vertrouwen boeken. We zijn erg blij dat we deze twee nieuwe routes aan ons Schiphol-netwerk kunnen toevoegen en reizigers zo nog meer keuze kunnen bieden. Birmingham is een Britse zakenstad waarmee we onze zakelijke passagiers optimaal kunnen bedienen. Palermo is een zonnige bestemming in Sicilië, in het zuiden van Italië, die wij als enige luchtvaartmaatschappij rechtstreeks vanaf Schiphol aanvliegen.”

