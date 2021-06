EasyJet voegt Schiphol – Barcelona toe aan netwerk

EasyJet heeft de populaire bestemming Barcelona toegevoegd aan het Schiphol-netwerk. De airline vliegt vanaf 19 juli aanstaande vier keer per week, op maandag, donderdag, vrijdag en zondag tussen Amsterdam Schiphol Airport en Barcelona. De vluchten zullen tot eind oktober opereren en kunnen vanaf nu op easyJet.com

Daarnaast biedt easyJet dit weekend EK-liefhebbers de mogelijkheid om af te reizen naar de achtste finale van het voetbaltoernooi, waarin het Nederlands elftal het zal opnemen tegen een nummer drie van de poules D, E of F. De extra vluchten naar Boedapest, die op dit moment in de verkoop zullen gaan, zullen op zondagochtend vertrekken en op maandagochtend terugkeren naar Nederland.

William Vet (Country Director Nederland en Scandinavië): “Onze passagiers kunnen niet wachten om Europa weer te (her)ontdekken. Barcelona is een prachtige stad die zich perfect leent voor een stedentrip waarin je zon, zee, strand en cultuur kunt combineren. Door het toevoegen van Barcelona aan het routenetwerk van easyJet vanaf Schiphol Airport, kunnen we niet alleen vrije tijds passagiers bedienen. We verwachten ook dat er veel zakelijke reizigers gebruik zullen maken van de verbinding.”

Extra vluchten naar Boedapest

“Als tweede maatschappij op Schiphol, en oranje-fan voelen wij ons erg verbonden met Nederland en daarom hebben wij ervoor gekozen om extra vluchten naar Boedapest aan te bieden. Zo kunnen Nederlandse voetballiefhebbers naar Boedapest afreizen om het Nederlands elftal in de achtste finale te zien spelen. Met onze flex garantie kunnen reizigers met vertrouwen boeken, wetende dat als hun plannen veranderen, ze hun reis ook aan kunnen passen.”

Flex garantie

Nu de kleurcodes van verschillende landen zijn aangepast en reisrestricties worden versoepeld, ziet easyJet een positieve verschuiving in het aantal boekingen. Om passagiers vertrouwen te geven een vakantie te boeken, blijven alle easyJet klanten profiteren van het toonaangevende flexibele boekingsbeleid van easyJet waardoor ze hun vluchten zonder wijzigingskosten op elk moment tot twee uur voor vertrek kunnen aanpassen. In tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen zijn er geen restricties op data of bestemmingen, en kunnen passagiers hun boeking veranderen naar elke vlucht die nu verkocht wordt, tot eind september 2022. Dit is van toepassing op alle veranderingen die tot en met 30 september 2021 worden gemaakt.

