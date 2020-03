ECTAA wil op feiten gebaseerde maatregelen voor coronavirus

Reisbureaus en touroperators in de Europese Unie vragen om de invoering van evenredige en op feiten gebaseerde maatregelen ter bescherming van de gezondheid van reizigers en werknemers in de toeristische sector, dat laat de ECTAA, de Europese koepelorganisatie van brancheverenigingen in de toeristische sector, vandaag weten.

De toeristische sector heeft zich altijd ingezet om de gezondheid en veiligheid van zijn klanten en werknemers voorop te stellen. De onverwachte annulering op vrijdag 28 februari van de 2020-editie van ITB, enkele dagen voor de opening, had een sterke impact op de duizenden reisprofessionals uit 180 landen die zich aan het voorbereiden waren om deze week in Berlijn te vergaderen. Pawel Niewiadomski (voorzitter van de ECTAA) zegt: “Het is essentieel om nauw samen te werken met alle landen die door de huidige noodsituatie worden getroffen. Maar het is net zo belangrijk om in gedachten te houden dat reisbeperkingen die verder gaan dan wat nodig is, het internationale reizen onnodig kunnen belemmeren.”

Betrouwbaar

Niewiadomski vult aan: “De consumenten zitten midden in het boeken van hun zomervakantie, maar velen van hen kunnen besluiten om te wachten op meer duidelijkheid voordat ze hun keuze maken, wat extra problemen oplevert voor de spelers in de reisindustrie. Klanten kunnen bij professionele reisorganisaties terecht voor advies en betrouwbare informatie. Als reisagenten en touroperators is en blijft onze focus gericht op de zorg voor onze klanten.” Gezien de wereldwijde omvang van het probleem en de onvoorspelbare uitbreiding van het virus, roept ECTAA de autoriteiten op om op alle niveaus met elkaar en met de toeristische sector samen te werken om de schade aan het toerisme zo veel mogelijk te beperken.

De ECTAA zal blijven samenwerken met alle belanghebbenden van de reisindustrie, maar roept tegelijkertijd de Europese Commissie op om samen met de reisindustrie een officiële werkgroep op te richten over COVID-19-kwesties.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.