Een kostenbesparende reis in Griekenland per ferry met uw eigen voertuig

-ADVERTORIAL-

Na een succesvol beleid om Covid-19 verspreiding tegen te gaan, blijft Griekenland de ideale reisbestemming voor de zomer van 2021. U reist flexibel en in privacy in uw eigen auto of camper. Doordat u ook gebruik maakt van de faciliteiten aan boord, reist u deze zomer zeer aangenaam.

Bent u klaar voor het eiland?

Door een gericht vaccinatiebeleid zijn de Griekse eilanden voorbereid op een zorgeloze zomer. De 15% voorjaarsaanbieding van ANEK LINES maakt de reis met de veerboot vanuit Venetië, Ancona of Bari naar de verschillende Griekse havens zoals Corfu, Igoumenitsa en Patras nog toegankelijker. Door gebruik te maken van van de 15% lenteaanbieding, kunt u uw tickets reserveren tegen een voordelige prijs, maar de mogelijkheid behouden om uw reservering te wijzigen of te annuleren. De korting kan worden gecombineerd met andere aanbiedingen, zoals kortingen voor gezinnen, kinderen, kleine groepen of ouderen. Uw volgende reis van Piraeus naar topbestemminge in Griekenland met ANEK LINES zal ongecompliceerd en voordelig zijn. Kreta, met de indrukwekkende Venetiaanse stad Chania en het kosmopolitische Heraklion, biedt geweldige ervaringen op het gebied van bezienswaardigheden, cultuur en prachtige stranden. Als u met uw eigen auto rijdt, kunt u het betoverende binnenland verkennen en de tradities van het eiland ontdekken. Behalve Chania en Heraklion, krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met het fascinerende Rethymno. U kunt een wandeling maken in de pittoreske steegjes van de oude stad of u kunt Vai Palm Forest en het idyllische Agios Nikaloas in Lasithi bezoeken. Ook kunt u met ANEK LINES in de Egeïsche Zee van eiland naar eiland reizen (eilandhoppen) tegen zeer mooie tarieven. Milos, Santorini, Anafi, Rhodos, Karpathos, Kassos en de Chalki-eilanden bieden unieke ervaringen aan hun zomergasten. De dromerige stranden van Griekenland en de geweldige gastvrijheid wachten op u.

Geniet van uw reis aan boord aan één van de moderne schepen van ANEK LINES

Aan boord van het schip kunt u gebruik maken van verschillende faciliteiten. Er zijn restaurants die traditionele Kretaanse lekkernijen serveren, luxe koffiebars, winkels, WiFi etc. Dit maakt uw reis aangenaam en ontspannend, omdat het u aan niks ontbreekt. Wellicht is het verblijven in één van de gezellige hutten een optie als u uitgerust wilt arriveren op de plaats van bestemming. Als u daarentegen met een camper reist, dan kunt u reserveren voor Camping on board. De schepen de OLYMPIC CHAMPION en de HELLENIC SPIRIT hebben deze mogelijkheid van 1 april tot 31 oktober. Reist u met een huisdier? Er zijn huisdiervriendelijke hutten aanwezig met speciaal ontworpen veilige kennels.

ANEK Smart Bonus programma

Vergeet niet deel te nemen aan het ANEK Smart Bonus programma. U spaart punten wanneer u tickets koopt of winkelt aan boord. Deze punten kunt u gebruiken voor kortingen of zelfs gratis tickets voor uw volgende reis. Op deze manier wordt u beloond voor uw keuze om met ons te reizen.

Intensieve gezondheidsmaatregelen ter bescherming voor reizigers en bemanning

De grootste prioriteit op dit moment is de gezondheidsbescherming en het verantwoordelijk zijn hiervoor. ANEK LINES biedt reizen aan naar Kreta, de Egeïsche Zee en de Adriatische Zee, waarbij alle benodigde maatregelen worden genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Dit wordt gegarandeerd door speciaal ontwikkelde systemen en gestructureerde procedures die consistent en succesvol worden toegepast op alle schepen. Zo kunt u het vertrouwen ervaren wat wij als prestigieus bedrijf bieden. We willen benadrukken dat de airconditioning 24 uur lang werkt met 100% schone luchttoevoer. Tevens worden alle oppervlakken van het schip worden elk uur gedesinfecteerd. De reinigings- en desinfectieprocedures worden uitgevoerd volgens de instructies van EODY en WHO. Speciale borden informeren en herinneren passagiers aan de vereiste veiligheidsafstanden. Volgens de instructies van het World Health Organization (WHO) heeft ANEK LINES het RINA Biosafety Trust-certificaat. Dit bevestigd dat elk schip volledig voldoet aan de noodzakelijke maatregelen van het programma om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Bovendien wordt de bereiding en voedselverwerking, evenals het reinigen van alle gebruiksvoorwerpen, uitgevoerd op basis van de veriesten van ISO 22000 (HACCP).

Meer informatie kunt u vinden op https://www.anek.gr/en/travelresponsibly/

Ontdek de aantrekkelijke aanbiedingen van ANEK https://www.anek.gr/en/offers/

Vind meer informatie https://www.anek.gr

Wij zien u graag aan boord!

#TravelResponsibly

