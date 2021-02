Eerste Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper op Schiphol aangekomen

De eerste Embraer 195-E2 uit Brazilië is aangekomen op Amsterdam Airport Schiphol. Dit nieuwe type is stiller en zuiniger dan zijn voorganger, de Embraer 190. De 195-E2 verbruikt 9% minder brandstof per vlucht en stoot daardoor 31% minder CO2 per passagier uit vergeleken met de E-190. Ook is het nieuwe type 63% stiller dan de Embraer 190. Vernieuwing van de vloot is een belangrijk onderdeel van KLM’s aanpak om haar operatie te verduurzamen. Dit jaar doen 7 nieuwe vliegtuigen van dit type hun intrede bij KLM Cityhopper. In totaal heeft KLM er 25 besteld.

De nieuwste vlootaanwinst wordt 1 maart a.s. in gebruik genomen voor bestemmingen binnen het Europese netwerk. Het vliegtuig biedt ruimte aan 132 passagiers en is hiermee het grootste vliegtuig van de KLM Cityhopper vloot, die nu bestaat uit 32 Embraers 190 en 17 Embraers 175. Naast het opmerkelijk lage cabinegeluid, kunnen klanten genieten van speciale sfeerverlichting, ergonomisch ontworpen stoelen, extra beenruimte, usb-aansluiting en grotere bagagebakken.

Warner Rootliep, managing director van KLM Cityhopper: “De 195-E2 is niet alleen een economisch aantrekkelijk toestel, het past ook perfect binnen onze duurzaamheidsaanpak Fly Responsibly. Hiermee wil KLM de operatie en de sector verder verduurzamen. We zijn nu meer dan ooit gecommitteerd aan het verkleinen van onze impact op onze omgeving en ecologische voetafdruk. Vlootvernieuwing levert momenteel de grootste bijdrage aan CO2-reductie.”

Het nieuwe vliegtuig wordt 1 maart a.s. in gebruik genomen en zal zijn eerste vlucht maken naar Warschau. Voor de start van de zomerdienst neemt KLM Cityhopper vier nieuwe E2-195’s in gebruik. “We zijn er trots op dat we met KLC de afgelopen jaren zo’n grote en positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling van het Europese netwerk van KLM. De efficiënte, duurzamere en comfortabele 195-E2 zal onze concurrentiepositie verder verstevigen”, aldus Rootliep.

De vloot van KLM Cityhopper bestaat vanaf vandaag uit 50 vliegtuigen en hiermee heeft KLM de grootste Embraer-vloot van Europa. Dit jaar volgen er nog 6 vliegtuigen en de overige 18 worden in de loop van de komende jaren geleverd. KLM heeft aanvullend nog 10 195-E2’s in optie staan.

