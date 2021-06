Eerste klanten van Number 1 Voetbalreizen weer op pad

Na een lange stop vanwege de coronamaatregelen, zijn de eerste klanten van Number 1 Voetbalreizen na vijftien maanden op pad geweest. Dat laat Jan Tol (eigenaar Number 1 Voetbalreizen) weten aan TravelPro.

De wedstrijd die werd bezocht was Portugal – Frankrijk in een uitverkochte Ferenc Puskásstadion. Daar wisten zowel de legende Cristiano Ronaldo alsook Karim Benzema twee keer te scoren.

“Het was een prachtige ervaring in een uitverkocht stadion. Geweldige sfeer, mooie wedstrijd, veel goals – een droom die eindelijk weer vervuld mag worden. De mannen deelden een paar prachtige foto’s met ons: volledig uitgedost in Oranje, alvast klaar voor onze eigen wedstrijd in Boedapest aankomende zondag. Wij wensen iedereen veel plezier met het kijken van de prachtige affiches van de achtste finales van het EK – vanaf de buis of in het stadion!”, aldus Tol.

Gevraagd naar de mogelijkheden voor tickets/reizen via Number 1 Voetbalreizen wanneer Oranje de wedstrijd tegen Tsjechië wint, laat Tol weten: “De laatste weken worden we vaak benaderd voor het EK. Kaarten voor een eventuele kwartfinale zijn geen probleem, alleen deze wedstrijd wordt helaas in Bakoe gespeeld. De halve finales worden op Wembley gespeeld. Ook daarvoor zijn kaarten geen probleem alleen op dit moment zit het Verenigd Koninkrijk nog dicht. EasyJet en Ryanair vliegen nog niet op Londen, de verwachting is dat hier volgende week verandering in komt. Hopelijk wordt Londen oranje.”

