Eerste vernieuwde cottages in Center Parcs De Kempervennen boekbaar

Center Parcs de Kempervennen wordt volledig vernieuwd. Eind januari is een start gemaakt met de vernieuwing van in totaal 743 cottages, waarvan de eerste 228 cottages voor de zomer al beschikbaar zijn. Na de zomer wordt het startsein gegeven voor de vernieuwing van de centrale voorzieningen, die tegen het einde van 2021 gereed zijn. De nieuwe Shop & Smile-winkel en de gethematiseerde buitenspeeltuinen zijn – net als het bowlingbanen – inmiddels gereed. Gasten kunnen vanaf nu al een verblijf in één van de volledig vernieuwde cottages met aankomst vanaf halverwege maart.

In De Kempervennen is eind januari een start gemaakt met de vernieuwing van honderden cottages. Hierbij is veel extra aandacht voor comfort en luxe, met een ruim aanbod van cottages waarbij je kunt kiezen voor verschillende luxeniveaus: alles om het gasten zo prettig en comfortabel mogelijk te maken. “Om in te spelen op de veranderende behoeften van onze gasten is sprake van een sterkere focus op het aandeel VIP en Premium cottages in ons aanbod, dat ten opzichte van de Comfort cottages sterk is uitgebreid.”, vertelt Kees Luijbregts, General Manager van De Kempervennen. “Ook bieden we onze gasten nieuwe vormen van beleving, zoals themacottages, en allerlei nieuwe spectaculaire activiteiten, zoals een nieuwe Aqua Racer glijbaan in de Aqua Mundo. Zo geven we ook in De Kempervennen invulling aan onze missie de nieuwe standaard te zetten in de recreatiesector.”

De natuur als inspiratiebron

Water speelt een hoofdrol in De Kempervennen en het vakantiepark biedt alle ingrediënten voor een actieve en avontuurlijke vakantie. Hierbij is de natuur het speeldomein, met twee grote meren en een prachtige bosrijke omgeving binnen handbereik. Al deze elementen komen terug in de nieuwe inrichting van de cottages. Zo is het uiterst luxe en comfortabele interieur van de VIP cottages gebaseerd op een mix tussen een modern en verfijnd design, natuurlijke materialen en luxueuze accessoires, die helemaal passen bij het DNA van het park. Deze luxueuze cottages zijn ideaal voor gasten die eens écht helemaal verwend willen worden, ze hebben de beschikking over een privé sauna en bubbelbad. De Premium cottages zijn de ideale optie voor lange, gezellige vakantiedagen en bieden extra comfort, in een smaakvol interieur dat bestaat uit subtiele en smaakvolle natuurlijke elementen, materialen en vormen. De inrichting van de Comfort cottages is geïnspireerd op de twee grote meren in De Kempervennen. Zo komen in het interieur veel natuurlijke elementen, zoals vissen en bladeren, voor terwijl er ook ruimte is voor grafische vormen waarin de kano een herkenbare inspiratiebron is.

Avontuur Cottages

Ook doen de ‘Avontuur Cottages’ hun intrede in de Kempervennen, waar je in elke kamer een reis rond de wereld kunt maken. Gasten kunnen in deze cottages genieten van een spannend verblijf vol ontdekkingen en reizen van de ene naar de andere wereld. Zo wanen zij zich onder de sterren in de woestijn in de woonkamer, gaan zij op safari door de jungle in de slaapkamers en kunnen zij in de badkamer ontsnappen naar een onderwaterwereld. Ook zorgen de geheime doorgangen voor kinderen voor een leuke en spannende ervaring.

Nieuwe activiteiten en attracties op komst

De vernieuwing en uitbreiding van de centrale voorzieningen in De Kempervennen gaat na de zomer van start. Zo wordt de Market Dome in een nieuw jasje gestoken en wordt het voormalige restaurant Snacks veranderd in een nieuwe Frites Affairs. Ook wordt de subtropische waterwereld in de Aqua Mundo uitgebreid met allerlei nieuwe waterattracties, waaronder de Aqua Racer, een spectaculaire bandenglijbaan. Deze glijbaan ziet er futuristisch uit en je kunt met enkele of dubbele rubberbanden tegelijk naar beneden glijden. Daarnaast wordt de sporthal omgetoverd tot een échte Action Factory met nieuwe activiteiten en faciliteiten. De nieuwe Gametown is inmiddels gereed. Hier wordt gamen nóg leuker, met gloednieuwe video- en real life games en een vernieuwde look & feel. De bowlingbaan is vernieuwd en uitgebreid, met spectaculaire ledverlichting.

Digitalisering en flexibiliteit

Door innovaties op het gebied van het digitaliseren van de ‘customer journey’ wordt geleidelijk het hele proces van het boeken, voorbereiden en beleven van de vakantie nog makkelijker door een digitale interface. Met behulp van de Center Parcs-app kunnen gasten snel en eenvoudig activiteiten en services boeken, een tafeltje reserveren en hun weg op de parkplattegrond vinden. De reserveringen komen op een digitale armband te staan, waarmee zij ook het slot van de cottage en de kluisjes in de Aqua Mundo kunnen openen. Ook speelt Center Parcs in op de vraag naar meer flexibiliteit.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.