Effeweg.nl zoekt collega afdeling groepsreizen (m/v) – Fulltime

Effeweg.nl is op zoek naar een reisspecialist voor de afdeling groepsreizen.

Wie zijn wij?

Effeweg.nl is een direct-selling touroperator met een uitgebreid reisaanbod van meerdaagse bus- en vliegreizen in Europa. Onze afdeling groepsreizen organiseert reizen op maat voor diverse groepen, bedrijven, (senioren)verenigingen en koren. Iedere groep is weer anders. Er zijn verschillen in met name de samenstelling van de groep, wens, budget, leeftijdsopbouw en doel van de reis. Elke bestemming is mogelijk, van een citytrip per luxe touringcar naar Praag tot een vliegreis Marokko. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het een uitdaging vindt een reis van A tot Z samen te stellen en hierin een actieve, adviserende en gastvrije rol vervult. Samen met jou willen wij onze groepen de ultieme vakantiebeleving op maat bezorgen!

Functieomschrijving:

Je combineert jouw verkoopskills met passie voor het reisproduct en je bent enthousiast in de omgang met klanten. Daarnaast begrijp je als geen ander dat hartelijke en goede communicatie met je klant tot succesvolle verkoop leidt. Je bent zeer klantvriendelijk en commercieel ingesteld. We zoeken iemand met ruime reisverkoopervaring en die in staat is om zijn of haar bestemmingskennis te gebruiken om mooie reisproducten te verkopen. Heb je die ervaring niet (bijvoorbeeld omdat je net afgestudeerd bent), maar je bent ervan overtuigd dat deze functie jou op het lijf geschreven is, omdat je wél al kennis gemaakt hebt in de reiswereld, dan staan we ook open voor een gesprek met jou. Het doel is dat jij je ontpopt tot een specialistische verkoper en we willen dan ook een langdurige samenwerking met je aangaan.

Werkzaamheden:

Hoofdtaak binnen deze functie is het verkopen van reizen en het je eigen maken van bestemmingen. Je hebt veelvuldig klantcontact via telefoon en e-mail, maar adviseert klanten ook tijdens een bezoek op locatie of aan ons kantoor. Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel en jij beheert de reis van jouw klanten daarom van A tot Z. Zo ben je zelf verantwoordelijk voor het calculeren van de reissommen, het op maat maken van de reisvoorstellen, het reserveren van de verschillende reiscomponenten, het oplossen van hobbels tijdens de reis, maar ook de aftersales zoals het nabellen van de reizigers om de kwaliteit van onze reizen te optimaliseren.

Onze voorkeuren:

• Je bent fulltime en per direct beschikbaar op basis van 40 uur;

• Je hebt een afgeronde opleiding, met voorkeur op HBO-niveau, het liefst toerisme gerelateerd;

• Je hebt enkele jaren werkervaring in een commerciële functie, het liefst in de reisbranche, of anderzijds net afgestudeerd in de reisbranche maar met gedegen kennis van (enkele) bestemmingen die wij aanbieden;

• Je bent communicatief sterk, commercieel ingesteld, gemotiveerd, stressbestendig, enthousiast, initiatiefrijk en stelt de klant centraal;

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden jou een leuke en uitdagende verkoopfunctie tegen een marktconform salaris (conform CAO reisbranche). Spreekt het jou aan om te werken in een klein en gezellig team, dan verwelkomen we je graag als nieuwe collega op ons kantoor in Nieuwleusen.

Sollicitatieprocedure:

Heb jij een passie voor reisproducten? En maak je graag anderen enthousiast voor een reis? Dan ontvangen wij graag jouw CV en uitgebreide motivatie (met reiservaring) per e-mail naar vacature@effeweg.nl t.a.v. mevr. G. Kooiker.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.