Eind mei meeste Nederlandse parken van Center Parcs weer open

Na negen weken sluiting, openen Center Parcs Het Meerdal in Limburg en Center Parcs Parc Sandur in Drenthe op woensdag 20 mei weer de deuren. Op vrijdag 29 mei volgen de meeste andere Nederlandse parken van Center Parcs.

Center Parcs De Huttenheugte in Drenthe, Het Heijderbos in Limburg, De Eemhof in Flevoland, Port Zélande in Zuid-Holland, De Kempervennen in Noord-Brabant en Limburgse Peel in Limburg gaan op 29 mei weer open. Op vrijdag 5 juni opent ook Park Zandvoort. In dit park wordt nu de laatste hand gelegd aan omvangrijke vernieuwingen. “In de afgelopen maanden was het vanwege de ingrijpende maatregelen niet mogelijk om onze parken te exploiteren. We zijn erg blij dat we de deuren van onze parken kunnen openen en onze gasten weer kunnen verwelkomen voor een welverdiende vakantie. Zij kunnen in onze ruime parken genieten van een onbezorgde tijd met elkaar: midden in de natuur en met de beleving die zij van Center Parcs gewend zijn”, vertelt Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland.

Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen in de parken

Op verschillende plekken op de parken worden de 1,5 meter afstand en de overige benodigde voorzorgsmaatregelen onder de aandacht gebracht. Het personeel van Center Parcs wordt speciaal getraind om te kunnen toezien op de veiligheid en zo nodig aanwijzingen te geven. Hierdoor kan het verblijf voor iedereen veilig plaatsvinden. Andere veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die worden ingevoerd zijn een 100% digitale check-in en desinfecteringmogelijkheden op verschillende plaatsen. Daarnaast worden er speciale looproutes aangebracht. Meer informatie over de actuele veiligheidsmaatregelen zijn via een speciale pagina op de Center Parcs website terug te lezen. “Onze prioriteit is altijd de veiligheid en gezondheid van onze gasten, medewerkers en partners. Het is daarom onze plicht om alle noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het heropenen van onze parken op de meest veilige manier gebeurt.”

Onafhankelijke toetsing

“De missie van Center Parcs is om familiebanden aan te halen en samen met dierbaren te genieten van de natuur en de tijd samen. In de huidige situatie staat Center Parcs meer dan ooit garant voor een omgeving die dit op een veilige manier mogelijk maakt.” Om de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te toetsen, is Center Parcs in zee gegaan met Kiwa. Met het nieuwe COVID-19 preventieve maatregelen keurmerk van Kiwa wordt getoetst of de overheidsmaatregelen en de extra eisen die Center Parcs zichzelf stelt goed worden toegepast. Als onderdeel van de toetsing voert Kiwa periodiek een beoordeling uit, waarbij alle protocollen en preventiemaatregelen worden gecontroleerd. Center Parcs laat hiermee als eerste in Nederland haar maatregelen onafhankelijk toetsen.

Net even anders

Gasten merken tijdens hun verblijf een aantal veranderingen in het aanbod. De Aqua Mundo is open, waarbij gasten zich binnen een aantal voorwaarden kunnen vermaken in de glijbanen en de verschillende zwembaden. Er wordt gewerkt met tijdsloten, zodat alle gasten tijdens hun verblijf kunnen genieten van het subtropisch zwemparadijs. Giethoorn: “We stemmen het aanbod steeds opnieuw af op veranderende omstandigheden. Onze gasten kunnen, naast de Aqua Mundo,nu al gebruikmaken van onder andere het Cycle Center, Kids Haven, minigolf, kidsfarm, een aantal buitensportactiviteiten, buitenspeeltuinen, winkels en de supermarkt. Daarnaast kan er bij de restaurants worden afgehaald. Vanaf juni gaan we naar verwachting meer buitensportactiviteiten en aanvullende familieactiviteiten bieden. Ook openen onze restaurants dan weer de deuren binnen de gestelde regels.”

Nieuwe activiteiten en aangepast entertainment

Om gasten te laten genieten van een complete Center Parcs ervaring, wordt het aanbod de komende tijd uitgebreid met nieuwe activiteiten die voldoen aan de voorwaarden, aldus Giethoorn: ”Dit aanbod richt zich zowel op de beleving binnen als buiten de cottage. In de cottage lanceren we Center Parcs TV: een eigen kanaal met nieuwe formats voor de hele familie. Kinderen kunnen dagelijks bijvoorbeeld kijken naar vijf afleveringen van Orry & Friends. Ook zijn er speciale workshops voor de hele familie op Center Parcs TV te vinden, zoals sport- en kookworkshops die het gezin samen kan doen. Het entertainmentteam komt naar de gasten toe. Op verschillende momenten tijdens het verblijf verzorgen zij voor optredens bij de cottages, vanaf een veilige afstand kan hiervan worden genoten.“

