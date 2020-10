Einde verhaal voor tropo

Op 31 december van dit jaar zal eigenaar dnata, een bedrijf van de Emirates Group, de activiteiten van zijn Duitse reisdochter tropo GmbH in Leipzig stopzetten. De stap is genomen met het oog op een “ingrijpende strategieherziening die begon rond de jaarwisseling en de huidige crisis”. De medewerkers zijn geïnformeerd door de directie, met zakenpartners wordt contact opgenomen en klanten worden geïnformeerd door het klantenserviceteam.

Tropo werd in 2011 opgericht en maakte sindsdien een enorme groei door. Oorspronkelijk was het bedrijf gevestigd onder de paraplu van Opodo waarop de grote Duitse mediaketen ProSieben Sat.1 Media, in het verleden tevens eigenaar van SBS6 en Veronica, het bedrijf overnam. In de zomer van 2018 heeft dnata het bedrijf in handen gekregen. In 2015 meldde TravelPro nog dat Tropo naar Nederland zou komen. In dat jaar was er sprake van een jaaromzet van 70 miljoen euro bij 130.000 passagiers voor Tropo. In de jaren daarop waren de ambities voor de Nederlandse markt groot, maar waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven.

Ronald Raadsheer (Managing Partner TravelXL) laat weten dat er door TravelXL in de loop der jaren weinig is verkocht via tropo. Hij laat weten het nieuws over het stopzetten van tropo met enige verbazing te hebben gelezen. “We hadden rechtstreeks contact met hen en verkochten via Schmetterling. Ze waren niet altijd attractief, ook niet aan het begin van het jaar, toen er nog niks aan de hand was. Ze kregen geen voet aan de grond in Nederland.” Op de vraag waar dat aan kan hebben gelegen, laat Raadsheer weten: “Ik denk dat dat aan het totaalaanbod lag, ze waren niet concurrerend genoeg. Het werd door ons wel aangeboden aan onze klanten, maar die beslissen uiteindelijk wat en bij welke aanbieder ze boeken. Dat tropo stopt heeft op TravelXL in ieder geval geen invloed.”

Klanten en zakenpartners zullen tot het einde van het jaar worden ondersteund door het tropo-serviceteam. Bestaande reizen/vertrekken tot en met 31 december blijven geldig, vertrekken vanaf 1 januari 2021 worden geannuleerd. “Betrokken klanten zullen worden gecontacteerd en de betalingen die ze al hebben gedaan, zullen worden geretourneerd. Nieuwe boekingen worden niet langer geaccepteerd. Het bedrijf zegt dat het al 90% van de geannuleerde reizen aan zijn klanten heeft terugbetaald en wil zo snel mogelijk doorgaan met het verwerken van terugbetalingsverzoeken. Alle commissies worden uitbetaald.

“Vanwege de ongekende effecten van de pandemie op de reisindustrie moeten we ons touroperatorbedrijf herstructureren en opnieuw afstemmen op de behoeften. De beslissing om tropo te beëindigen was niet gemakkelijk en was het resultaat van een grondige bedrijfsevaluatie en een zorgvuldige afweging van verschillende commerciële en strategische factoren. Ik wil de algemeen directeur Thomas Meyer en alle tropo-medewerkers bedanken voor hun harde werk en toewijding de afgelopen twee jaar”, aldus Steve Allen (CEO van dnata Travel Group).

