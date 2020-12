Eindhoven Airport maakt zich op voor een kwaliteitsslag

Op dit moment wordt het nieuwe securitygebied heringericht; ook de uitstraling ervan wordt sterk verbeterd. Daarnaast wordt de routing naar het securitygebied geoptimaliseerd. Het nieuwe gebied is straks bereikbaar via een duidelijk herkenbare toegangspoort. Voordat reizigers het securitygebied ingaan, worden ze langs de pre-scans geleid die voor een betere routing naar voren zijn gehaald. De ingrepen creëren in het gebied meer rust en overzicht voor passagiers en medewerkers. Dat is belangrijk omdat het securityproces een voornaam proces is in de operatie van de luchthaven terwijl het tegelijkertijd voor passagiers vaak een stresspunt aan het begin van hun reis is. Daarnaast is een overzichtelijke en aangename omgeving van belang voor de werknemers ter plekke. Het nieuwe securitygebied is half maart gereed.