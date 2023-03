Eindhoven Airport verwacht 590.000 passagiers in april

Deel dit artikel

Op 26 maart is het zomerseizoen voor de luchtvaart gestart. Eindhoven Airport verwacht in april zo’n 3600 vliegbewegingen en in totaal zo’n 590.000 passagiers (inkomend en vertrekkend opgeteld). “Dat zijn gemiddeld zo’n 60 vertrekkende en 60 inkomende vluchten per dag. Daarmee stijgt het aantal vluchten in april ten opzichte van maart (winterseizoen) met tien vertrekkende en tien inkomende per dag (maart: 2900 vliegbewegingen en 475.000 passagiers). In april dit jaar ligt het aantal vliegbewegingen en passagiers hoger dan vorig jaar (2022: 3332 vliegbewegingen en 540.000 passagiers). Oorzaak hiervan is het na-ijleffect van corona waardoor minder vliegtickets werden verkocht”, aldus de luchthaven.

Drukste dagen

In de laatste week van april en de eerste week van mei (meivakantie) verwacht de luchthaven zo’n 430 vertrekkende vluchten per week (circa 61 per dag). In de maand juli (zomervakantie) loopt dat op naar zo’n 440 vertrekkende vluchten per week (circa 63 per dag). De drukste dagen zijn de maandag, vrijdag en zondag.

Vliegbewegingen

Het zomerseizoen duurt tot 28 oktober. In het zomerseizoen verwerkt Eindhoven Airport dagelijks zo’n 20.000 tot zo’n 24.000 passagiers (inkomend en vertrekkend opgeteld). In het winterseizoen ligt dat op circa 10.000 tot zo’n 18.000 passagiers per dag. Op basis van de vergunning mogen op/vanaf Eindhoven Airport in kalenderjaar 2023 maximaal 41.500 vliegbewegingen worden uitgevoerd. Circa 26.000 daarvan worden uitgevoerd in het zomerseizoen.

Voorbereiding

“Eindhoven Airport en haar partners hebben zich uiteraard goed voorbereid om het stijgende aantal vliegbewegingen en passagiers goed te faciliteren. Een goede personeelsbezetting, planning en trainingen maken hier onderdeel van uit”, laat de luchthaven weten.

Auteur Dylan Cinjee