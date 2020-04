Elbers (KLM) levert 20% van vast salaris in tot eind 2020

Tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van KLM van vandaag heeft Pieter Elbers (CEO van KLM) de aandeelhouders geïnformeerd dat hij voor de rest van dit jaar 20% van zijn vaste salaris inlevert.

“De impact van COVID-19 op KLM is ongekend groot. Niemand heeft de crisis waarin we nu zitten kunnen voorzien en de ontwikkelingen hebben zich afgelopen weken in snel tempo opgevolgd. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van COVID niet alleen groot zijn, maar ook langer zullen duren. Dat zal meer focus op kosten leggen en extra inspanningen van iedereen vragen. Ik heb vandaag de Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering geïnformeerd dat ik tot het eind van dit jaar 20% van mijn vaste salaris inlever.Ik heb er vertrouwen in dat KLM door deze periode heen komt en ben trots op de flexibiliteit en de inzet van alle KLM collega’s onder deze moeilijke omstandigheden. Ook ben ik dankbaar voor de loyaliteit die we nog steeds ervaren van onze klanten en voor de steun die de overheid het bedrijfsleven geeft. Gezamenlijk blijven we ons richten op het behouden van zoveel mogelijk banen voor KLM’ers en op het optimaal inzetten van ons routenetwerk voor Nederland”, aldus Elbers.

Beloning

Eerder is door KLM besloten dat de vaste salarissen van de directie niet stijgen in 2020, dat de variabele beloning over 2019 niet is uitgekeerd en dat op voorhand is afgezien door de directie van variabele beloning over 2020. Ook is de eerder voorgestelde aanpassing van het toekomstige beloningsbeleid die initieel stond geagendeerd voor vandaag, van de agenda gehaald. Ook topman Ben Smith ziet af van zijn bonus voor dit jaar, meldt de NOS. Minister van Financiën Wopke Hoekstra had kritiek op het plan om Smith toch kans te laten maken op een bonus.

