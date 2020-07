Eliza was here breidt uit met Nederlands aanbod

Eliza was here heeft haar aanbod uitgebreid met vijf Nederlandse locaties. “Al langer hebben we de droom om ons aanbod uit te breiden naar niet-traditionele zonvakantielanden en de coronacrisis heeft dit plan in een stroomversnelling gebracht”, zegt Yuri Deutekom (Director van Eliza was here).

De reisorganisatie was al actief in zes landen in de Mediterranée en op de Canarische Eilanden en voegt hier nu Nederland aan toe. Met de nieuwe bestemmingen biedt Eliza was here vakanties dichtbij huis, maar weg van de massa. Deutekom: “We zijn erg blij dat we deze Nederlandse accommodaties aan ons aanbod kunnen toevoegen. In de huidige situatie is immers de behoefte groter dan ooit om dichtbij huis vakantie te vieren. Het leek het ons dan ook het perfecte moment om op deze wens in te spelen met accommodaties weg van de drukte, maar wel vertrouwd in eigen land, waar ook genoeg onontdekte plekjes te vinden zijn.”

De uitbreiding blijft overigens niet beperkt tot Nederland. “We hopen binnenkort ook een aantal nieuwe ontdekkingen te doen in België”, aldus Deutekom.

