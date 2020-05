Emirates hervat vluchten met toonaangevende veiligheidsmaatregelen

Emirates heeft veelzijdige maatregelen voor werknemers en passagiers onthuld, waarbij veiligheids- en hygiënenormen aan boord en op de grond opnieuw worden gedefinieerd. De nieuwe maatregelen zijn in werking getreden met oog op de hervatting van passagiersvluchten naar negen bestemmingen uit het wereldwijde netwerk van de luchtvaartmaatschappij, waaronder Europese bestemmingen Londen Heathrow, Frankfurt, Parijs, Milaan en Madrid.

Adel Al Redha, Emirates Chief Operating Officer, zegt: “Emirates implementeert een uitgebreide reeks maatregelen gedurende de reis om de gezondheid en veiligheid van onze reizigers en werknemers te waarborgen. Het risico op het oplopen van een infectie in een vliegtuig is al erg klein, maar om dit alsnog zoveel mogelijk te minimaliseren hebben we kosten noch moeite gespaard om elke stap te herzien en opnieuw te ontwerpen, van het inchecken tot het verlaten van het vliegtuig. Elke geïmplementeerde maatregel is een extra risicovermindering en op deze manier willen we het vliegen zo veilig mogelijk maken.”

“We werken samen met alle belanghebbenden in Dubai, waaronder de luchthaven, immigratiediensten en gezondheids- en luchtvaartautoriteiten, om dergelijke maatregelen te implementeren. We zullen advies van deskundigen blijven beoordelen en raadplegen voor elke ontwikkeling en verandering. We zijn ons er allemaal van bewust dat onze dagelijkse activiteiten moeten worden aangepast tijdens deze pandemie,” aldus Al Redha.

Check-in

Bij de check-in op Dubai International Airport en bij vluchten naar Dubai krijgen Emirates passagiers een gratis hygiënekit. De sets bestaan uit maskers (verplicht op alle Emirates vluchten), handschoenen, antibacteriële doekjes en handontsmettingsmiddel. De hygiënekits vullen een hele reeks maatregelen aan die al zijn ingevoerd om reizigers te beschermen.

Handschoenen en maskers zijn verplicht voor alle reizigers en medewerkers op Dubai International Airport. Bij aankomst op de luchthaven monitoren thermische scanners op verschillende plaatsen de lichaamstemperatuur van passagiers en medewerkers. Ook zijn er door de gehele luchthaven heen fysieke indicatoren geplaatst om mensen te helpen benodigde afstand te bewaren tijdens de check-in, paspoortcontrole, instapprocedure en transfergebieden. Het luchthaventeam heeft ook beschermende barrières geïnstalleerd bij de incheckbalies en paspoortcontroles om extra veiligheid te bieden aan passagiers en werknemers tijdens de interactie over de toonbank.

Reizigers die via Dubai International Airport reizen en overstappen op een andere vlucht, ondergaan thermische screenings bij het uitstappen. Als voorzorgmaatregel zijn ook de transferbalies op de luchthaven voorzien van beschermende barrières. Luchthavenpersoneel, gekleed in persoonlijke beschermingsuitrusting, kunnen reizigers vanaf een veilige afstand doorverwijzen voor extra hulp. Reizigers krijgen een extra hygiënekit bij de gate voordat ze aan boord gaan van hun aansluitende vlucht.

Vernieuwde instapprocedures

De instapvolgorde is aangepast waarbij passagiers in kleinere aantallen per rij het vliegtuig binnenstappen, van de laatste rij tot de eerste. De wachtruimte is ook aangepast om ervoor te zorgen dat alle passagiers sociale afstand kunnen behouden. De gates worden na het vertrek van elke vlucht grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

