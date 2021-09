Emirates komt met A380 weer naar Amsterdam

Deel dit artikel











Emirates zet haar A380 weer in op een flink aantal bestemmingen vanaf oktober en november, waaronder Amsterdam. De A380 vertrekt weer voor het eerst vanuit Dubai richting Amsterdam op 31 oktober om 8.10 uur (lokale tijd), waarna het om 12.40 uur landt op Schiphol.



Tegen het eind van november is het aantal steden waar het iconische vliegtuig naar toe vliegt opgeschaald naar 27. Dit is een stijging van meer dan 65%, ten opzichte van de huidige 16.

Fans van het populaire dubbeldekkervliegtuig gaan binnenkort meer A380-toestellen in de lucht zien. Een toenemend aantal wordt weer in gebruik genomen om routes te exploiteren waar dit commercieel haalbaar. In de komende zes weken zet Emirates de kenmerkende A380 opnieuw in naar populaire vakantie- en zakelijke bestemmingen zoals Amsterdam, Barcelona, ​​Düsseldorf, Hamburg, Johannesburg, Madrid, Milaan, Riyad (onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid), Sao Paulo en Zürich. Emirates introduceert ook een nieuwe route op het A380-netwerk. De vluchten van het iconische vliegtuig naar Istanbul staan ​​gepland op 1 oktober, wat de allereerste keer wordt dat de A380 in Turkije is.

Uitbreiding van de vloot

Als ‘s werelds grootste exploitant van de A380, beschikt Emirates tegen het eind van het jaar over 118 van deze vliegtuigen, waaronder er zes uitgerust zijn met Premium Economy stoelen in een 4-klasse configuratie. De luchtvaartmaatschappij vliegt momenteel naar meer dan 120 steden, die 90% van het netwerk van voor de pandemie vertegenwoordigen. Emirates ligt, met de terugkeer van meer dan 50 A380 vliegtuigen, op schema om tegen het einde van het jaar 70% van de capaciteit te herstellen.

Expo 2020 Dubai

Naast de voortdurende toewijding van de luchtvaartmaatschappij aan en het vertrouwen in de A380, breidt Emirates de activiteiten in het wereldwijde netwerk uit. Zo voldoet de luchtvaartmaatschappij aan de sterke vraag van reizigers naar Dubai en andere bestemmingen die quarantainevrije toegang mogelijk maken voor specifieke nationaliteiten, afhankelijk van hun vaccinatiestatus. Sinds de heropening in juli 2020 verwelkomde Dubai al meer dan 4 miljoen toeristen en zakelijke bezoekers op een veilige manier. Met de lancering van Expo 2020 Dubai nog slechts enkele dagen verwijderd, bereidt de stad zich voor om bezoekers te verwelkomen op ‘s werelds grootste en langverwachte evenement. Expo 2020 gaat gepaard met een veelzijdige line-up van themaweken, entertainment, workshops, liveshows, maar ook landenpaviljoens en bijzondere installaties, waarbij bezoekers een ​​glimp opvangen van de toekomst.

Author Sharon Evers

