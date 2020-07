Emirates lanceert een nieuw portaal voor reisprofessionals

Emirates heeft vandaag een nieuw online platform uitgerold om haar reispartners over de hele wereld van dienst te zijn. Op maat gemaakt voor elke markt en gepersonaliseerd voor elke partner, is het Emirates Partners Portal een one-stop-shop voor reisprofessionals om snel en veilig toegang te krijgen tot het volledige scala aan informatie over de nieuwste producten van Emirates, diensten en beleid.

Het portaal biedt een reeks functies, waaronder zelfbedieningstools en ondersteuning en ingebouwde automatisering van bedrijfsprocessen. Het portaal is gericht op het bieden van efficiëntere werkprocessen voor reispartners en het bieden van transparantie over de status van transacties. Adnan Kazim (Chief Commercial Officer bij Emirates): “We zijn verheugd om ons baanbrekende Emirates Partners Portal te lanceren en zo onze reispartners over de hele wereld beter van dienst te zijn. Dit is een op maat gemaakt platform dat uniek is in de branche en het stelt ons in staat om een echt persoonlijke ervaring te bieden op basis van de profielen en behoeften van onze partners. We hebben geluisterd naar reisagenten en partners en vervolgens hebben we het Emirates Partners Portal gebouwd om hen in hun behoeften te voorzien – of dit nu om informatie, training of technische ondersteuning gaat. We zijn dankbaar voor onze samenwerking met reis partners over de hele wereld en zijn verheugd om hen te ondersteunen via dit nieuwe platform.”

Ondersteuning

Hij vult aan: “Met behulp van de deskundige ondersteuning van onze commerciële teams over de hele wereld, willen we met het Emirates Partners Portal flexibiliteit bieden en onze reispartners in staat stellen met vertrouwen nog betere diensten aan hun klanten te bieden. Omdat het beschikken over de meest actuele reisinformatie een essentiële factor is in onze branche, geloven wij dat deze lancering van groot belang is.”

Nieuwste technologie

Het portaal is gebouwd met de nieuwste technologie en houdt rekening met NDC / IATA-normen. Ook biedt het toegang tot Emirates content, naast essentiële operationele updates 24 uur per dag, 7 dagen per week, en andere belangrijke Emirates platformen zoals de Dubai Experience. Registratie en inschrijving is snel en veilig en gekoppeld aan de geregistreerde Emirates identificatie van elke reisagent.

