Emirates verhoogt het aantal vluchten naar de Malediven en de Seychellen

Emirates heeft aangekondigd haar diensten naar de Malediven en de Seychellen uit te breiden. Vanaf 28 maart biedt de luchtvaartmaatschappij 28 wekelijkse vluchten naar Malé en zeven wekelijkse vluchten naar Mahe. Emirates biedt momenteel 24 wekelijkse vluchten naar de Malediven, met een Boeing 777-300ER. Vanaf 28 maart tot 18 april zal de luchtvaartmaatschappij de diensten opvoeren tot 28 vluchten per week en passagiers een verbeterde verbinding bieden via Dubai.

Alle inkomende reizigers naar de Maldiven, met uitzondering van de lokale bevolking, moeten een negatieve Covid-19 PCR-testuitslag kunnen tonen, uitgevoerd binnen 96 uur voor vertrek. Reizigers wordt ook verzocht om binnen 24 uur voor aankomst het online Immigratie- en Gezondheidsformulier in te vullen.

Vluchten naar de Seychellen

Vanaf 28 maart tot 30 oktober 2021 zullen de vluchten van Emirates van Dubai naar Mahe van vijf naar zeven keer per week worden verhoogd, uitgevoerd met een Boeing 777-300ER. De aankondiging van de verhoging in vluchtfrequentie volgt op het heropenen van de grenzen van de Seychellen vanaf 25 maart voor internationale reizigers zonder vaccinatie- of quarantaineverplichtingen.

Alle reizigers moeten nog steeds een negatieve PCR-test kunnen aantonen die 72 uur voor vertrek is afgenomen. De Seychellen is een populaire bestemming mede door de weelderige, tropische bossen, pittoreske stranden en het gevarieerde onderwaterleven van het eiland.

Veilige reiservaring

Emirates heeft haar vluchten naar meer dan 90 bestemmingen binnen het wereldwijde netwerk veilig hervat. De moderne hub van de luchtvaartmaatschappij, Dubai, blijft een van ‘s werelds meest populaire vakantie- en tussenstopbestemmingen. Van zonovergoten stranden tot horeca en vrijetijdsvoorzieningen van wereldklasse, Dubai biedt een verscheidenheid aan bijzondere ervaringen. Als een van de eerste steden ter wereld kreeg Dubai het Safe Travels-stempel van de World Travel and Tourism Council (WTTC) – een erkenning van de doeltreffende maatregelen die Dubai neemt om de gezondheid en veiligheid van bezoekers te garanderen.

Flexibiliteit en zekerheid

Het boekingsbeleid van Emirates biedt passagiers flexibiliteit en zekerheid bij het plannen van hun reis. Reizigers die een Emirates ticket kopen voor vluchten op of voor 30 september 2021, kunnen genieten van ruime omboekingsvoorwaarden en opties als ze hun reisplannen moeten wijzigen. Reizigers hebben verder de mogelijkheid om hun reisdata te wijzigen of de geldigheidsduur van hun ticket met 2 jaar te verlengen.

Gezondheid en veiligheid

Emirates heeft een uitgebreide reeks maatregelen geïmplementeerd die bij elke stap van de reis de veiligheid van passagiers en medewerkers op de grond en in de lucht waarborgen. Dit omvat onder meer de distributie van gratis hygiënekits inclusief mondkapjes, handschoenen, handdesinfectiemiddel en antibacteriële doekjes aan alle passagiers.

Covid-19 PCR-test

Passagiers die voor hun vertrek uit Dubai een Covid-19 PCR-testcertificaat nodig hebben, kunnen op vertoon van hun ticket of instapkaart gebruikmaken van speciale tarieven bij verschillende testlocaties in Dubai. Testen thuis of op kantoor zijn ook mogelijk, met resultaten binnen 48 uur.

