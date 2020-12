Emotionele dag voor KLM’ers

Voor zo’n 2.000 KLM’ers was het vandaag de dag dat zij hun KLM spullen konden inleveren bij de Goodbye Lane, een speciaal daarvoor ingerichte locatie. In 2020 neemt de luchtvaartmaatschappij afscheid van ongeveer 5.000 collega’s. Pieter Elbers (President & CEO KLM), die zelf aanwezig was op de locatie, spreekt over een emotionele dag.

“COVID-19 heeft de levens en plannen van velen abrupt veranderd, zo ook voor KLM. Een ‘bar en boos’ 2020 waarin 5.000 collega’s KLM verlaten. Voor 2.000 van hen is vandaag de eerste dag buiten ons bedrijf. Collega’s met jaren hard werken en toewijding voor klanten en bedrijf; ruim 60.000 jaar ervaring. Op deze schouders en toewijding is KLM gebouwd. We zullen de vaardigheden, lach, motivatie, ervaring, klantgerichtheid en onverslaanbare blauwe KLM-harten missen. Dankbaar voor de inzet; blue hearts don’t leave they just continue somewhere else”, aldus Elbers.

Vanochtend was Elbers bij de Goodbye Lane op Schiphol. Elbers: “Emotioneel en mooi tegelijk. Ondanks dat KLM afscheid zwaar valt, deelden collega’s hun toekomstplannen, koesterden mooie herinneringen en slaan positief een nieuwe weg in. Ik wens hen het allerbeste bij een volgende nieuw begin. Every new beginning comes from some other beginning’s end!”

