Enorme financiële schade door Schipholchaos

“De financiële schade, met name de indirecte schade, is enorm. Heel veel klanten bellen, zijn ongerust. Voor een sector die twee jaar lang diep in de ellende van corona heeft gezeten, is dit helemaal niet goed’, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam.

“De precieze schade hebben wij niet in beeld, maar als de situatie niet beter wordt, dan loop de kosten op”, aldus Oostdam gisteravond bij het Radio 1-programma ‘Met het oog op morgen’. Over het verhalen van schade door het missen van een vlucht laat Oostdam weten: “Accommodaties in het buitenland die geven niet zomaar geld terug, dus vandaar dat wij niet blij zijn met het verhaal om vluchten zomaar te annuleren.”

Tijdens het gesprek gaat het ook over de oproep van Oostdam om het leger in te zetten om te helpen op de luchthaven. Oostdam daarover: “Het was om aan te geven dat er wel hele creatieve dingen nodig zijn om de problemen op te lossen. Of dat nu echt het leger moet zijn, dat weet ik niet, maar ik heb het zeker gevraagd”, aldus Frank Oostdam. “Ik dacht; ik roep het maar. Het is wel serieus een discussie/optie geweest, maar het blijkt niet te kunnen. Het was een hele mooie optie geweest, maar het kan niet.”

“De plannen zoals ze er nu liggen zijn geen verrassende inzichten, maar het zijn wel de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden willen we überhaupt op een beetje een redelijke manier deze zomer doorkomen”, aldus Oostdam, reagerend op de vraag of hij wel tevreden is met de oplossingen die tot nu toe zijn aangedragen.

“Als wij er een handje bij kunnen helpen, dan willen we dat wel doen, maar Schiphol is primair verantwoordelijk. Ik vind dat ze die verantwoordelijkheid op dit moment wel nemen. Ook vandaag, de mensen (beveiligers, bagagemedewerkers) die vandaag op de Schiphol-vloer staan zijn voor mij de helden van Schiphol, want die houden Schiphol draaiende. Ik krijg geluiden door dat Schiphol alles op alles zet om de situatie te verbeteren, maar snelle oplossingen zijn er op dit moment niet en dat maakt het toch wel lastig.”

De ANVR liet Gfk onderzoeken hoe reizigers reageren op de situatie op Schiphol. Voor het onderzoek werden 42.000 mensen ondervraagd en daaruit bleek dat 25% bij het zoeken naar een vakantie zich laat leiden door de situatie op Schiphol. Oostdam: “Met andere woorden, dan maar niet Schiphol, maar een regionale of buitenlandse luchthaven, met de auto of thuisblijven. Dat vinden wij natuurlijk niet fijn.”

“Het hoofdprobleem is het personeelsgebrek, maar iedereen wist in januari al om naar het buitenland op vakantie te gaan. Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties wisten het, maar Schiphol dus ook en daar is toch wel veel te laat op geanticipeerd.”

“Wij zijn afhankelijk van de beslissing(en) die Schiphol neemt. Als in het allerzwartste scenario vluchten worden geannuleerd, dan moet het wel evenredig worden verdeeld. Het kan niet zo zijn dat dan vakantievluchten maar pas op de plaats moeten maken, dat is volstrekt uit den boze. Maar daar willen we nog niet aan denken. Eigenlijk moet Schiphol nu volledig aan de bak en we hopen dat het dan beheersbaar wordt.”

Author Arjen Lutgendorff