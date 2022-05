EO-reisserie bezoekt Zanzibar, Mauretanië, Egypte, de Malediven, Jordanië en Libanon

Deel dit artikel

Zes nieuwe oases, adembenemende landschappen en verrassende ontmoetingen. In het tweede seizoen van de EO-reisserie ‘Oases in de Oriënt’ vervolgt presentator Kefah Allush zijn bijzondere ontdekkingstocht langs hedendaagse oases. In de onstuimige Oriënt van de 21e eeuw gaat hij op zoek naar gemeenschappen die, vaak tegen de stroom in, zoeken naar een eigenzinnige en hoopvolle toekomst.

Een toekomst die steeds vaker en op steeds meer plekken wordt bedreigd door klimaatveranderingen. Waarin het dagelijkse leven in het teken komt te staan van stijgende temperaturen en toenemende droogte. Zullen de eeuwenoude oases met hun unieke cultuur en identiteit deze nieuwe uitdagingen overleven? In dit tweede seizoen van het EO-programma ‘Oases in de Oriënt’ bezoekt Kefah Allush Zanzibar, Mauretanië, Egypte, de Malediven, Jordanië en Libanon.

Zanzibar

Zanzibar voldoet aan alle clichés van een paradijs: witte stranden, groene palmen en azuurblauw water. Maar dit Afrikaanse eiland kent ook een roerige geschiedenis. De slavenhandel en buitenlandse overheersingen werpen nog altijd haar schaduw over de levens van de hedendaagse bewoners. Kefah Allush verkent het onbekende verhaal achter deze tropische oase.

Mauretanië

Het is een oase uit het boekje; middein een uitgestrekte en zinderend hete woestijn duikt er plotseling een groene pleisterplaats op met palmbomen en kabbelende beekjes. Terijt wordt door de Mauretaniërs dan ook het paradijs genoemd. Op weg naar deze Mauretanische ‘Hof van Eden’ ontdekt Kefah Allush dit onbekende maar fascinerende West-Afrikaanse land. Dat tot voor kort nog maar weinig toeristen en reizigers ontving, maar nu haar geheimen graag wil delen met de wereld.

Egypte

De Egyptische farao’s kozen het idyllische Fayoum al uit om hun vakantieverblijven te bouwen. En nog altijd is deze plek een favoriete weekendbestemming voor de inwoners van Caïro. Maar tijdens zijn verblijf in deze oase ziet Kefah Allush wat deze bijzondere plek voor de lokale bevolking betekent: Boeren, vissers én pottenbakkers danken hun bestaan hier aan het water en de klei die de oase hen geeft. Maar door droogte, nieuwe dammen en waterconflicten dreigt deze levensader langzaam dicht te slibben.

Malediven

De Malediven is voor veel mensen de ultieme reisbestemming. Witte stranden, super-de-luxe resorts en kristalheler water vormen het decor voor de vakanties van de internationale jetset. Tijdens zijn bezoek aan de eilandengroep ziet Kefah Allush de andere kant van dit paradijs. Waar bewoners vechten voor het voortbestaan van hun land. Het water dat eeuwenlang voorspoed heeft gebracht, lijkt zich nu tegen hen te keren. Als er niets gebeurt, worden de Malediven opgeslokt door de zee. En zal ook de unieke cultuur en identiteit, die al 2500 jaar is verbonden met de zee, voorgoed verdwijnen.

Jordanië

Kefah Allush reist naar het Jordaanse Azraq dat in een immense woestijn ligt. Bij het stadje ligt de enige bron van water in een gebied van 12.000 vierkante kilometer. Hierdoor is Azraq van oudsher een pleisterplaats voor volken uit alle windstreken. Tot op de dag van vandaag. In en om Azraq leven Druzen, Tsjetsjenen en Bedoeïenen met elkaar samen. Verbonden door de geschiedenis en het water. Maar juist die levensbron dreigt nu volledig op te drogen. Wat betekent dat voor de toekomst voor deze volken?

Libanon

In de prachtige Qadisha Vallei merkt Kefah Allush in eerste instantie weinig van de economische en sociale onrust in het huidige Libanon. Vroeger vonden hier vervolgde christenen een toevluchtsoord, tegenwoordig ontsnappen de Libanezen even aan het chaotische en gespannen leven in Beiroet. Maar de vallei is ook de plek waar het nationale symbool van Libanon is te vinden; de cederboom. En net als Libanon zelf, staat dat imposante symbool op wankelen.

Author Arjen Lutgendorff