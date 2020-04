EURAM houdt weer nieuwe webinars

EURAM komt binnenkort met nieuwe webinars. “De afgelopen weken waren voor iedereen een rollercoaster die niet leek te stoppen. Langzaamaan wordt het weer tijd om vooruit te kijken, naar betere tijden, naar een wereld waarin we, zonder beperkingen weer mogen doen wat we het liefste doen: onvergetelijke rondreizen samenstellen voor onze klanten. En hoewel het nu nog ver weg lijkt, zijn wij er bij EURAM overtuigd dat die tijd weer gaat komen”, laat Danielle Goedkoop (Business Development Manager bij EURAM) weten.

Goedkoop: “Om goed voorbereid te zijn willen we je graag een aantal webinars voorstellen. Veel reisprofessionals gaven aan dat daar weer ruimte voor is, zowel in hun agenda als in hun hoofd. Ze willen geïnspireerd raken, kennis opdoen en op een positieve manier met hun vak bezig zijn. Je kunt je nu aanmelden voor webinars via deze link. In elke webinar geven we je ook een korte update van de huidige situatie op de bestemming. Heb je geen tijd om de webinar live te volgen? Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor! We raden je aan om je toch aan te melden. Je ontvangt dan automatisch na afloop de opname in je mailbox.”

Webinars

– 29 april: 10:00 – 10:45 uur: Florida, Olivier Dewit vertelt je over de ins- en outs van deze staat en voor wie deze bestemming geschikt is.

– 6 mei: 10:00 – 10:45 uur: Andalusië, Olivier Dewit neemt je mee op zijn rondreis door deze populaire regio en deelt zijn eigen tips.

– 13 mei: 10:00 – 10:45 uur: Brand USA, Vincent Hekkert en Nicole Conrad (Brand USA) laten je zes nieuwe routes zien en de handige tools van Brand USA voor de reisprofessional.

– 20 mei: 10:00 – 10:45 uur: Portugal, Vincent Hekkert en Joao Rodeia (Turismo de Portugal, Engelstalig) vertellen over bijzondere routes en hotspots in het mooie Portugal.

