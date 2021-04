Europa wil ‘Covid-certificaat‘ eind juni invoeren

De Europese Unie is van plan om haar ‘Covid-certificaat‘, ook wel bekend als digital green certificate, eind juni operationeel te krijgen om reizen voor de zomervakantie mogelijk te maken. ‘Het doel is om de terugkeer naar het vrije verkeer binnen de Europese Unie te vergemakkelijken’, zei EU-commissaris Didier Reynders tegen het Europees Parlement.

Het certificaat bewijst dat een persoon is ingeënt tegen Covid-19, hersteld is van Covid-19 of een negatief testresultaat heeft. Reynders benadrukt dat het geen vaccinatiepaspoort is. Reynders: ‘Aangezien het certificaat niet alleen geldig is als je een vaccinatie hebt gehad, maar ook geldig is met een negatief PCR-testresultaat of als je hersteld bent van Covid-19.’ Daarnaast laat hij weten dat het een tijdelijke oplossing is en het certificaat komt te vervallen zodra de Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de pandemie voorbij is.

Het certificaat is digitaal te tonen via de smartphone, maar er wordt ook gewerkt aan een papieren alternatief. Begin juni gaat de eerste proef met het certificaat van start.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.