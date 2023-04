Europcar zoekt Account Manager Belux

Deel dit artikel

Dit zijn wij

Al meer dan 35 jaar vertegenwoordigt Discover the World verschillende internationale reismerken. In de Benelux zijn we de General Sales Agent voor onder andere Air Malta, Air New Zealand, JetBlue, Europcar en Expedia TAAP. Voor onze Benelux organisatie zijn we op zoek naar een gemotiveerde, ambitieuze en proactieve Account Manager BeLux voor éen van onze opdrachtgevers, te weten autoverhuurder Europcar. Europcar heeft duizenden verhuur locaties in Europa, maar zeker ook daarbuiten.

Dit ga je doen

De Account Manager BeLux zal verantwoordelijk zijn voor relatiebeheer, sales, marketing en business development in België en Luxemburg voor Europcar. Dat houdt in:

Professionele en deskundige vertegenwoordiging van Europcar in een B2B omgeving

Omzet en marktaandeel behouden en vergroten om jaarlijkse doelstellingen te halen

Rapporteren aan de opdrachtgever en reageren op marktomstandigheden

Online en offline promoties initiëren en creëren

Organiseren van en deelnemen aan evenementen, workshops en fam trips

Ondersteunen en motiveren van reisagenten, TMC’s en TO’s

Reisagenten, TMC’s en TO’s bezoeken, productpresentaties en workshops geven

Ons wensenlijstje

Tenminste 2 jaar ervaring in de reisindustrie, bij voorkeur in een sales/account management positie

Kennis van de BeLux reisindustrie

Verkoop gedreven & accountmanagementvaardigheden

Klantgericht met aandacht voor detail

Ervaring met CRM systemen, bij voorkeur Sales Force

Bereidheid om binnen de Benelux te reizen met incidentele internationale reizen

Perfecte beheersing van Nederlandse, Franse en Engelse taal is essentieel.

Jouw talent

Zelfmotiverend, georganiseerd, multi-tasker

Team speler en tegelijkertijd zelfstandig

Je bent gewend aan sales targets

Enthousiast en gedreven door succes

Je hebt presentatievaardigheden

In staat om rapportages te maken en te analyseren

Wij bieden

Goede salariëring en secundaire voorwaarden

Company Bonus Scheme

Werkzaamheden in een lokaal en internationaal team

Dynamische job in de ‘nieuwe’ reisindustrie

Mogelijkheid om vanuit huis te werken

Jouw reactie

Ben je enthousiast en wil jij aan de slag bij een groeiend internationaal bedrijf met een directe link naar de reisindustrie? Stuur dan je CV en motivatiebrief per e-mail naar:

André van der Sluis

Country & Account Manager – Benelux

Discover the World

andre.vandersluis@discovertheworld.com

Ga naar www.discovertheworld.com voor meer informatie over Discover the World.

Meer informatie over Europcar vind je op: www.Europcar.com

Auteur Tina Bakker