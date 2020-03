Europese Commissie publiceert richtlijnen voor ‘buitengewone’ situatie

De Europese Commissie heeft vandaag richtlijnen gepubliceerd om ervoor te zorgen dat de passagiersrechten in de hele EU op coherente wijze worden toegepast. De nationale regeringen hebben verschillende maatregelen ingevoerd, waaronder reisbeperkingen en grenscontroles. Het doel van deze richtlijnen is passagiers te verzekeren dat hun rechten worden beschermd.

Deze richtlijnen zullen passagiers, de industrie en de nationale autoriteiten helpen in deze ongekende situatie. In de richtlijnen wordt verduidelijkt dat de huidige omstandigheden ‘buitengewoon’ zijn, met als gevolg dat op bepaalde rechten – zoals compensatie in geval van annulering van een vlucht minder dan twee weken na de vertrekdatum – geen beroep kan worden gedaan.

Rechtszekerheid

Commissaris voor vervoer Adina Vălean zei hierover: “In het licht van de massale annuleringen en vertragingen waarmee passagiers en vervoerders worden geconfronteerd als gevolg van de COVID-19-pandemie, wil de Commissie rechtszekerheid bieden over de wijze waarop de passagiersrechten van de EU moeten worden toegepast. Als passagiers zelf besluiten hun reis te annuleren, hangt de terugbetaling van het type ticket af en kunnen de maatschappijen vouchers aanbieden voor later gebruik. De richtlijnen van vandaag zullen de broodnodige rechtszekerheid bieden over de manier waarop de EU-passagiersrechten in de hele Unie op gecoördineerde wijze kunnen worden toegepast. We blijven de snel evoluerende situatie volgen en indien nodig zullen verdere stappen worden gezet.” Als passagiers geconfronteerd worden met de annulering van hun reis, kunnen zij bijvoorbeeld kiezen tussen terugbetaling van de ticketprijs of een andere route om hun eindbestemming in een later stadium te bereiken. Tegelijkertijd wordt in de richtlijnen verduidelijkt dat de huidige omstandigheden ‘buitengewoon’ zijn.

EU

De EU is het enige gebied ter wereld waar de burgers worden beschermd door een volledig pakket van passagiersrechten – of ze nu per vliegtuig, trein, schip, bus of touringcar reizen. Vervoerders moeten passagiers van wie de dienst is geannuleerd, terugbetaling (terugbetaling van tickets) of een andere vlucht aanbieden. Vervoerders moeten ook zorg bieden op het gebied van maaltijden en accommodatie. Wat de compensatie betreft, verschillen de regels tussen de verschillende vervoerswijzen.

Compensatieregeling

De richtlijnen van de Europese Commissie gelden voor losse vluchten. Op dit moment werkt het kabinet aan een compensatieregeling met passende maatregelen voor de reisbranche. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.