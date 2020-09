Europese Commissie wil gecoördineerde aanpak reisbeperkingen

Op dit moment hanteert elk land eigen reisadviezen, wat zorgt voor veel onduidelijkheid bij zowel reisorganisaties als consumenten. Reynders: “Er moet een kaart komen voor alle lidstaten met dezelfde criteria. Die kaart moet dan één keer per week ge-update worden, niet meer dan dat.”

Bekijk hieronder de reactie van Reynders.

Improve coordination on #COVID19 measures which impact freedom of movement. A coordinated approach is now essential in Europe ✈️🌍🇪🇺 #GAC

📢Doorstep by Commissioner @dreynders here:https://t.co/AdgmkdvIjt pic.twitter.com/jBeu4ckrMB

— EC AV Service (@EC_AVService) September 22, 2020