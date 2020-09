Eurostar hervat volledig cateringaanbod in de treinen

Vanaf vandaag kunnen reizigers in Standard weer kiezen uit een reeks zorgvuldig geselecteerde gerechten en dranken in Café Métropole, terwijl de reizigers in Standard Premier en Business Premier kunnen genieten van een heerlijke maaltijd die aan hun stoel wordt geserveerd. Na de heropening van de Eurostar business lounges in augustus, maakt de terugkeer van de catering in de trein de reiservaring opnieuw compleet.

Business Premier-passagiers kunnen zich verheugen op hun gebruikelijke moeiteloze reiservaring, van een snelle check-in tot toegang tot de exclusieve business lounges. Eenmaal in de trein wordt er een driegangenmenu geserveerd ontworpen met sterrenchef Raymond Blanc en bekroond met de hoogste waardering (drie sterren) van de Sustainable Restaurant Association (SRA), de Britse vereniging die zich inzet voor het versnellen van sociale en ecologische veranderingen in de toeristische en horecasector.

Om het contact tijdens de bediening te beperken zijn er enkele wijzigingen aangebracht. Zo blijven de deksels op de gerechten die aan de zitplaats worden geserveerd en worden bijgerechten, zoals brood en gebak, in de verpakking bewaard. Daarnaast worden er nu antibacteriële doekjes en handgel aangeboden aan reizigers die een maaltijd geserveerd krijgen. Binnenkort zijn ook de menu’s beschikbaar door middel van een QR-code. In Café Metropole wordt klanten geadviseerd om indien mogelijk elektronisch te betalen, om het contact met contant geld zoveel mogelijk te vermijden. Om passagiers meer flexibiliteit te bieden, kunnen alle tickets nu tot veertien dagen voor vertrek kosteloos worden om geboekt. Deze flexibiliteit, die van toepassing is op alle boekingen tot 31 december 2020, is geldig voor alle reisdata die beschikbaar zijn op het moment van aankoop.

Aanvullende hygiënemaatregelen

Eurostar heeft extra hygiënemaatregelen in de trein en in de stations geïntroduceerd om reizigers een comfortabele en veilige ervaring te bieden. Een nieuwe zitplaatsverdeling zorgt ervoor dat reizigers op een veilige afstand van elkaar zitten, met inachtneming van de richtlijnen voor social distancing. Treinen worden voor elke reis grondig gereinigd en er zijn schoonmaakteams in de trein aanwezig om voorwerpen die vaak worden aangeraakt intensief te reinigen en ontsmetten. Alle reizigers moeten een mondkapje dragen zowel in de trein als in het station, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften in de verschillende landen.

