Eva Air over Schiphol-chaos: “Getracht impact beperkt te houden”

“De autoriteiten adviseerden ons pas eind vorige week in welke mate we gedwongen werden te gehoorzamen met betrekking tot het verminderen van capaciteit en annuleren van vluchten als gevolg van personeelstekort op Amsterdam Airport Schiphol. We hebben getracht zoveel mogelijk de impact beperkt te houden tot de vluchten van 7, 9 en 12 juli”, dat meldt Eva Air.

Alle getroffen passagiers die rechtstreeks bij EVA Air hebben geboekt zijn ondertussen per e-mail geïnformeerd. “Als u uw reservering via een reisbureau of touroperator heeft gemaakt, wordt u door hen op de hoogte gebracht. Passagiers met bevestigde reserveringen voor andere EVA Air-vluchten in juli worden voor zover nu bekend niet beïnvloed door deze situatie. Indien uw vlucht is geannuleerd door deze situatie en u verzoekt ons om een volledige terugbetaling, dan vragen wij u vriendelijk een email te sturen naar qnaamsrr@evaair.com. Dit geldt enkel voor tickets die rechtstreeks bij EVA Air zijn gekocht. Wij doen ons best om uw restitutie op een zo kort mogelijke termijn te verwerken en terug te storten. Als u via een reisbureau of touroperator hebt geboekt, moet u contact met hen opnemen voor uw terugbetaling.”

“Wij verontschuldigen ons oprecht voor het veroorzaakte ongemak en garanderen u dat wij, samen met onze partners in de reisindustrie, ons uiterste best zullen doen om de gevolgen voor u als onze passagiers tot een minimum te beperken. We zijn ons er echter van bewust dat we niet al onze passagiers kunnen helpen op de manier waarop we dat zouden doen.”

Author Arjen Lutgendorff