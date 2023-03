Expedia TAAP zoekt Sales Manager

Deel dit artikel

Al meer dan 40 jaar vertegenwoordigt Discover the World verschillende internationale reismerken. In de Benelux zijn we de General Sales Agent voor onder andere Expedia TAAP, Europcar, Air Malta en Air New Zealand. Voor onze Benelux organisatie zijn we op zoek naar een gemotiveerde, ambitieuze en proactieve Sales Manager. De Sales Manager zal verantwoordelijk zijn voor de sales, marketing en business development in Nederland en België van één van onze opdrachtgevers, te weten Expedia TAAP.

Functie omschrijving

De succesvolle kandidaat zal werken in een B2B-omgeving in Nederland en België met als belangrijkste doel verkoop te stimuleren en het marktaandeel van Expedia TAAP te vergroten. Contact met reisagenten, TO’s en TMC’s en het onderhouden van de relatie is van groot belang. De Sales & Account Manager zal regelmatig reisagenten bezoeken, productpresentaties en workshops geven en Expedia TAAP vertegenwoordigen op evenementen.

Taken:

• Professionele en deskundige vertegenwoordiging van Expedia TAAP

• Omzet en marktaandeel behouden en vergroten om jaarlijkse doelstellingen te halen

• Rapporteren aan de opdrachtgever en reageren op marktomstandigheden

• Online en offline promoties initiëren en creëren

• Organiseren van en deelnemen aan evenementen, workshops en fam trips

• Ondersteunen en motiveren van reisagenten

Gewenste vaardigheden en ervaring

• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in de verkoop en accountmanagement

• Verkoop gedreven en gewend om te werken met sales targets

• Bekend met contractonderhandelingen

• Marketing achtergrond

• In staat om presentaties en workshops te geven en voor een publiek te spreken

• In staat om rapportages te maken en te analyseren

• Kennis van de Belgische en Nederlandse reismarkt

• Perfecte beheersing van Nederlandse en Engelse taal

Karakterprofiel

• Flexibel en enthousiast

• Teamspeler maar ook in staat om zelfstandig te werken

• Vermogen om te werken in een complexe, snel veranderende omgeving

• Zelfmotiverend, gedreven door succes en proactief

De functie zal grotendeels vanuit huis worden vervuld, waarbij veel reizen door Nederland en België vereist is.

Ben je ambitieus en op zoek naar een dynamische baan in de reisindustrie bij een groeiend internationaal bedrijf? Stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar:

André van der Sluis

Country Manager – Benelux

Email: andre.vandersluis@discovertheworld.com

www.discovertheworld.com

