Extra editie ‘Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen’

Deel dit artikel

Er wordt een extra editie georganiseerd van de ‘Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen’ op zaterdag 14 en zondag 15 mei in de Beurs van Berlage (Amsterdam).

“Heel fijn is dat er een extra editie komt van deze bijzondere vakantiebeurs na 2,5 jaar stilte. Het is fantastisch dat de wereld weer is opengegaan”, zo laat de organisatie weten. Er is een nieuwe homepage gelanceerd waarop tevens tickets zijn te bestellen.

Het doel van deze ‘vakantiebeurs voor bijzondere reizen’ is volgens de organisatie om een omgeving te scheppen waar het massatoerisme niet de toon aangeeft, maar waar selectief gekozen wordt voor kwaliteit en authenticiteit.

Verder laat de organisatie over de beurs weten: ‘Op deze vakantiebeurs vindt u geen toeristische infostands, maar bijna uitsluitend gespecialiseerde touroperators, die vaak een land of een soort reizen aanbieden en hier ook alles van weten! ‘Bijzonder’ betekent naast het gaan van onbekende paden, – off the beaten track – ook dat uw reis pas begint in het land of het gebied van aankomst.Het zijn veelal actieve vakanties en geen zit- of strandvakanties. ‘Bijzonder’ betekent ook dat u voorbij geloodst wordt aan toeristische ‘highlights’ die u uit een gids kunt halen maar door middel van maatwerk die facetten van een land leert kennen die een kenner u alleen kan vertellen.’

Author Arjen Lutgendorff