Eyck: “Zoover heeft alle uitstaande vouchers terugbetaald”

Zoover heeft laten weten dat het alle uitstaande vouchers heeft terugbetaald aan zijn klanten. De vouchers werden vorig jaar uitgegeven aan vakantiegangers van wie de pakketreis werd geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

De organisatie maakt geen gebruik van het aangekondigde Voucherfonds en heeft voor 1 maart alle vouchers terugbetaald. Dat doet Zoover proactief: “Dat betekent dat consumenten bij ons niet aan de bel hoeven te trekken of achter hun geld aan moeten. Wij bellen iedereen even op en maken daarna het geld meteen over”, zegt directeur Judith Eyck van Zoover. Dat Zoover alle vouchers zo snel kan terugbetalen komt mede doordat Zoover haar vakanties niet vooraf inkoopt, maar vlucht en hotel reserveert op het moment dat consumenten een pakketreis boeken. Zoover heeft speciale inkoopvoorwaarden voor haar hotels, waarin staat dat er pas een week voor aankomst betaald hoeft te worden. Toen veel reizen niet doorgingen hoefde Zoover de hotels niet meer te betalen. Vluchten moeten wel vooraf betaald worden, maar na maanden wachten zijn de luchtvaartmaatschappijen begonnen de geannuleerde tickets terug te betalen. “Voor een klein deel is dat nog niet terugbetaald, maar dat schieten we voor. Ook hebben we met luchtvaartmaatschappijen de afspraak gemaakt dat nieuwe boekingen verrekend worden met openstaande bedragen”, aldus Eyck.

Overleven

Hoewel het voor Zoover niet nodig is, vindt zij het voor collega-bedrijven in de reisbranche belangrijk dat het voucherfonds er zo snel mogelijk komt. “Traditionele organisaties als TUI, Corendon of Sunweb hebben bijvoorbeeld eigen hotels en vliegtuigen of hebben de reizen al vooraf ingekocht. Die krijgen dat geld minder snel terug”, zegt Eyck. Zij denkt dat de reisbranche een moeilijke tijd tegemoet gaat, maar de coronacrisis wel kan overleven. “Als mensen weer lekker op vakantie gaan zodra het weer kan, dan veert de hele branche weer op. Dat is waar we allemaal op hopen.” Eerder bleek uit een poll die Zoover hield onder bezoekers van de website dat bijna 82 procent van de reizigers bereid is zich te laten vaccineren om naar het buitenland op vakantie te kunnen. Hoewel uit de Zoover Vakantiemonitor blijkt dat de meeste Nederlanders ook dit jaar weer in eigen land op vakantie gaan, durven veel reizigers toch weer naar een vakantie in het buitenland te kijken.

