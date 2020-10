Face2Face Travel in winterslaap: omzet een disaster

Face2Face Travel gaat in winterslaap en spreekt over desastreuze omzetten. “Wij sluiten over enkele dagen het lopende boekjaar, een financieel jaar om nooit te vergeten. Bij onze retail activiteiten leveren wij dit jaar 69% van de omzet een disaster! Bij onze touroperator activiteiten leveren wij in een omzet van ruim 73% een ramp! Dit betekent dat wij met 40 toegewijde aan ons aangesloten Travel Managers een collectieve omzet realiseren van net onder de € 2,5 miljoen”, aldus Takis Panagopoulos (directeur/oprichter Face2Face Travel).

“Dit is een realiteit waar wij niet omheen kunnen, maar waarmee wij moeten handelen als ondernemers met elkaar, voor onszelf en voor onze klanten voor de verandering en de continuïteit. Omdat zonder verandering geen toekomst, zonder aanpassing geen verschil zonder toewijding en vertrouwen geen visie en perspectief”, zo laat Panagopoulos weten. “Maandag jl. hebben wij aan onze Travel Managers aangekondigd dat het Facility Center in winterslaap zal gaan, dat het aantal uren werkzaam op kantoor zal worden afgeschaald naar het nodige voor deze tijd en de komende maanden, tot wij alweer mogen reizen.”

Op de vraag of alle zra’s blijven bij Face2Face Travel laat Panagopoulos weten: “Ja, een tijdje geleden hebben wij elkaar gesproken en iedereen is van plan om te blijven. Er zitten een aantal bij ggd-callcenter, maar ook als mantelzorgers, het zijn allemaal ondernemers en ze vinden hun weg. misschien als het zo blijft dat er mensen moeten opzeggen, maar ik verwacht dat we met deze groep doorgaan tot het voorjaar. Eind april, begin mei moeten we gaan kijken hoe het verder gaat.”

“Organisaties proberen zich eerst te herpositioneren voor ze andere stappen gaan maken”, aldus Panagopoulos op de vraag of hij kijkt naar fusies met andere partijen. “Je wilt kijken hoe je financieel sterk kan blijven en verder kan gaan. Dat er een samenwerking of fusie zou ontstaan lijkt mij niet de eerste noodzaak. Het zou ook banen gaan kosten als je samen zou gaan met andere partijen.”

Als reactie op bovenstaande mededelingen werden de medewerkers op het hoofdkantoor collectief verrast door de Face2Face Travel Managers. Iedereen van het team op kantoor kreeg een persoonlijk kaartje een bos bloemen en een flesje om zo toch samen te proosten op de herinneringen welke wij gezamenlijk hebben gecreëerd en op de toekomst voor ons ‘samen’. “Dat is de spirit van ‘Face2Face Travel’ de ziel en het hart van het bedrijf, zo doen wij dat. Dat ontroert mij.”

