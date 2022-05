Faillissement Club Travel

Deel dit artikel

Op 10 mei 2022 heeft Club Travel BV financieel onvermogen gemeld bij SGR. Klanten die een reis geboekt hebben bij Club Travel, ontvangen binnenkort een bericht van SGR. Op dit moment is SGR nog in afwachting van de klantgegevens en alle overige informatie.

Op de site van Club Travel is te lezen dat het bedrijf achttien jaar geleden de eerste lustrumreis op maat organiseerde. “We waren toen de eerste en nog steeds enige in Nederland gevestigde reisorganisatie die 100% gericht is op de organisatie van lustrumreizen. Eigenaar Walter Westgeest reist sinds 1996 de hele wereld over. Alle bestemmingen zijn en worden bekeken door de lustrumreisbril van de lustrumcommissie. Het gevolg is een enorme lading kennis van de vetste plekken die naadloos aansluiten op een geslaagde lustrumreis.”

Naar aanleiding van het financieel onvermogen adviseert de SGR om in alle gevallen geen betalingen meer aan Club Travel BV te doen voor nog niet aangevangen reizen. Betalingen gedaan na 10 mei 2022 worden niet meer door SGR gegarandeerd. Wie vragen heeft kan een mail sturen naar sgr@sgr.nl onder vermelding van Club Travel BV.

Author Arjen Lutgendorff