Faillissement Havi Beheer heeft geen gevolgen voor Oad

“Het faillissement van Havi Beheer heeft geen gevolgen voor de reizen van Oad”, zo laat Arjan Koster (directeur Oad) weten aan TravelPro.

“Onze kerstreizen gaan gewoon door en voor reizen die volgend jaar plaatsvinden gaan we kijken hoe we dat gaat invullen”, aldus Koster. “Havi was een van de partijen die onze busreizen uitvoerde, dus we zullen in gesprek gaan met de andere partijen.”

Koster hoopt dat het voor reizend Nederland duidelijk is dat er niks aan de hand is bij Oad. Havi nam vorig jaar nog Oad Bus over en is een van de meerdere leveranciers. “Onze reizen gaan door en ik zal vanmiddag een gesprek hebben met de curator.”

