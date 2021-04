FD: Reisbedrijven staan als kemphanen tegenover elkaar

In een artikel dat het Financieel Dagblad vandaag heeft gepubliceerd, worden reisbedrijven neergezet als kemphanen die tegenover elkaar staan. ‘Partijen in de reismarkt vechten om de miljoenen om geannuleerde reizen terug te betalen’, aldus de krant. Volgens Prijsvrij-topman Marc van Deursen proberen touroperators op dit moment tussenpersonen uit de keten te duwen.

In het artikel gaat het over ‘de emotie komt snel boven bij iedereen die je spreekt in de reismarkt’ en ‘We sliepen als het ware bij elkaar op de kamer’ tot ‘De branche wordt verscheurd door steeds verder uiteenlopende belangen’ en ‘Nu gaan ze vechtend over straat over wie recht heeft op de pot van €400 mln aan noodleningen die de overheid hiervoor heeft klaargezet’.

Ook het feit dat D-rt en DTRU de Nederlandse Staat en SGR voor de rechter sleepten, TUI dat D-rt voor de rechter sleepte en de touroperators die hun agentuurovereenkomsten (tijdelijk) met D-reizen voorafgaand aan het faillissement stop hadden gezet komen aan bod.

Ook de positie en verdiensten van reisbureaus op de Nederlandse markt wordt beschreven. ‘Ze (reisbureaus, red.) vinden het ook oneerlijk dat een groot bedrijf als TUI, dat tot drie keer toe steun heeft gekregen van de Duitse overheid, wel geld uit de voucherpot krijgt, en zij niet, zo schrijft de krant.

‘D-reizen wordt nu gewoon in de afgrond gedrukt. Daar is het een goed moment voor, want het wegvallen van D-reizen zal de TUI’s en Corendons nu nagenoeg niets kosten’, aldus Marc van Deursen (CEO Prijsvrij), die aan de krant laat weten dat er sprake is van een angstcultuur in de reissector en dat een deel van de reissector Prijsvrij ziet als paria.

Wilco Bouwman (Uwreisaccountant) heeft het in het artikel niet over het kemphanen-gedrag, maar wijst op het vele werk dat de reissector verricht tegenover nul inkomsten. Verder geeft hij nog eens aan dat de toekomst van veel bedrijven afhangt van de steun die de sector zal ontvangen. Hij verwacht dat de helft van zijn klanten in de reissector de coronacrisis niet overleeft. ‘In het najaar gaat Europa waarschijnlijk als eerste open en dan gaan ze elkaar allemaal stuk concurreren.’

