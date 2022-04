Fieneke van Heusden-Bosters aan de slag bij Sunny Cars

Deel dit artikel

Per 1 mei start Fieneke als Sales Representative bij Sunny Cars. In deze diverse rol wordt zij verantwoordelijk voor de verkoop van het all-in product binnen de gehele reisbranche. Fieneke is daarmee het nieuwe aanspreekpunt voor de collega’s in de branche.

Ze zal zich onder meer bezighouden met het geven van trainingen, het verhogen van de conversie bij de wederverkopers én het bijwonen van evenementen en leveranciersdagen. De branche is haar niet onbekend. Zo werkte Fieneke bij Aviareps als Sales Executive en bij Holiday Extra’s als Salesmanager. Vanuit die positie schakelt zij naar Sunny Cars om aan een nieuwe roadtrip te beginnen.

Aanwinst

Marco Ammerlaan (Director of Sales Nederland, België & Frankrijk bij Sunny Cars) over de aanstelling van Fieneke: “We zijn heel erg blij met Fieneke als nieuwe aanwinst voor ons team. Fieneke is een bekend gezicht in de toeristische industrie vanuit haar verleden en heeft veel kennis van de branche en alles wat hierbij komt kijken. Wij zien een hele fijne match tussen Sunny Cars en Fieneke en zullen haar dan ook met open armen ontvangen.”

Author Dylan Cinjee