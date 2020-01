FlixBus vervoert 3,1 miljoen passagiers in Nederland

FlixBus vervoerde vorig jaar 3,1 miljoen passagiers van, naar en binnen Nederland, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2018. Moederbedrijf FlixMobility blijft snel groeien in bestaande en nieuwe markten en vervoerde meer dan 62 miljoen passagiers wereldwijd in 2019, een stijging van maar liefst 37%, na een stijging van 40% in 2018. Het FlixMobility-netwerk omvat nu – mede dankzij nieuwe verworven bedrijven zoals Eurolines en Kamil Koç – 2.500 bestemmingen, te bereiken met de bussen van FlixBus en de treinen van FlixTrain.

“In slechts zeven jaar tijd zijn we erin geslaagd de grootste busaanbieder ter wereld te worden, met meer dan 400.000 dagelijkse verbindingen naar duizenden bestemmingen”, vertelt André Schwämmlein, oprichter en CEO van FlixMobility. “Ik ben er trots op dat we aan vele miljoenen mensen betaalbare en technologisch vooruitstrevende mobiliteit kunnen bieden, wetende dat in de meeste landen de langeafstandsbus de meest klimaatvriendelijke manier van reizen is. Het voelt goed om een ontwikkeling te leiden die zowel mens als milieu ten goede komt.”

Internationale uitbreiding

In 2019 kleurde FlixMobility de wegen buiten Europa nog een stukje groener met de overname van het grootste busbedrijf van Turkije, Kamil Koç. Dichter bij het FlixBus-hoofdkantoor in München werd de aanbieder van langeafstandsbusdiensten Eurolines overgenomen, waardoor het bereik van FlixMobility verder werd vergroot. In de Verenigde Staten is FlixBus sinds 2018 actief; het afgelopen jaar zijn er veel regionale uitbreidingen geweest en inmiddels verbindt FlixBus meer dan honderd Amerikaanse bestemmingen. Het nieuwe decennium brengt meer ambitieuze uitbreiding met zich mee. FlixBus breidt uit naar Zuid-Amerika en Azië.

FlixTrain & FlixCar

Sinds de lancering in 2018 heeft FlixTrain zijn netwerk in Duitsland snel uitgebreid. Eind vorig jaar werd ook de internationalisering van FlixTrain aangekondigd. Dit jaar hoopt FlixTrain ook in Zweden groene wagons op het spoor te zetten. Net op tijd voor de kerstdrukte van 2019 lanceerde FlixMobility zijn nieuwste mobiliteitsmerk: FlixCar. FlixCar kan op dit moment worden gebruikt in Frankrijk, maar er volgen binnenkort meer landen. FlixCar is een gratis en eenvoudig te gebruiken carpooling-serviceplatform dat chauffeurs en passagiers die een ritje willen delen, met elkaar verbindt. Met de nieuwe dienst wil FlixMobility nog meer bestemmingen bereikbaar maken op een gemakkelijke en betaalbare manier die duurzaamheid bevordert.

Intensivering en groei Nederland

In Nederland groeide het aantal passagiers het afgelopen jaar flink, met maar liefst 20% ten opzichte van 2018. Vorig jaar reisden 3.1 miljoen mensen van, naar of binnen Nederland. Ook bleef het FlixBus-netwerk in Nederland groeien; er zijn nog meer groene bussen gaan rijden tussen al bestaande verbindingen; populaire bestemmingen zijn vanaf nog meer plaatsen in Nederland bereikbaar en er werden nieuwe haltes in Nederland toegevoegd. Zo werden Haarlem, Franeker, Hoorn en Kop Afsluitdijk aan het aanbod toegevoegd.

Deze groei bleef door de Nederlandse gemeenten niet onopgemerkt. Meer en meer bushaltes in Nederland werden opgeknapt of er werden compleet nieuwe haltes en faciliteiten gerealiseerd. In Eindhoven is het afgelopen jaar een FlixBus-halte verwezenlijkt, waar reizigers comfortabel en droog op de FlixBus kunnen wachten. Begin dit jaar wordt het eerste internationale busstation in Maastricht geopend, dat als eerste in de Benelux is uitgerust met een reisinformatie-display. Het aankomende jaar zullen meer FlixBus-haltes hiermee worden uitgerust en blijft FlixBus investeren in faciliteiten voor zijn reizigers.

