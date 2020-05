Floortje Dessing reageert op brief Marielle Henzen (VX TravelTeam Oss)

Marielle Henzen (VakantieXperts TravelTeam Oss) schreef Floortje Dessing onlangs een brief , waarin zij als ondernemer van een reisbureau dringend beroep op haar deed. Marielle vroeg de ongekroonde ‘ambassadeur’ van de reisbranche op te willen treden voor ‘kleine reisondernemingen’ om via de bekende kanalen duidelijk te maken waarom het nodig is dat er voor reisbureaus en overige kleine reisondernemingen een noodfonds moet komen. Floortje geeft nu een reactie op bnnvara.nl.

“Het is ongekend hoeveel mensen er geraakt worden deze maanden. De eerste gedachten gaan daarbij natuurlijk uit naar de mensen die ziek zijn geworden of hun dierbaren hebben verloren. Maar ook ondernemers worden geraakt. Mensen zoals jij, die jarenlang keihard hebben gewerkt om een bedrijf op te bouwen, en dat binnen zo’n korte tijd in elkaar zien storten. Dat doet pijn. Vooral de onzekerheid over wat er gaat komen, is ontzettend frustrerend. Pas als mensen zich weer veilig voelen,gaan we denken aan reizen naar bijzondere oorden; daar waar jullie vaak in gespecialiseerd zijn.”

“Voor de reisprogramma’s die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, hebben mijn team en ik vaak gebruikgemaakt van jullie waardevolle kennis en ervaring. Zo heb ik bijvoorbeeld voor de meeste van mijn arctische reizen gewerkt met een klein bureautje bij Pernis: bijna niemand in Nederland weet zo veel van koude oorden en de ingewikkelde manier om er te komen als Jonneke, die daar samen met twee anderen in een piepklein kantoortje zit en zich een slag in de rondte werkt. Onmisbaar voor mijn werk!”

“Je vraagt me in je brief om spokesperson te worden voor jullie branche. Dat kan ik als onafhankelijke tv-maker helaas niet zijn, maar ik deel hierbij wel jouw hartenkreet om de kleine reisondernemers niet te vergeten. Onze politici doen al ontzettend hun best doen om iedereen te helpen, maar het blijkt wel dat er altijd partijen zijn die buiten de boot vallen. Ik hoop dat ook jullie branche de nodige steun ontvangt van onze overheid.”

“Zelf blijf ik jullie ondersteunen als het weer kan, zoals we dat altijd hebben gedaan. En ik kan alleen maar hopen dat de rest van Nederland dat ook blijft doen als we weer op pad mogen. Misschien wel op een aangepaste manier, die ook toekomstbestendiger is.”

