FNV dreigt met nieuwe acties: “Werknemers KLM onder beveiliging van marechaussee weggeleid”

“We hebben berichten gekregen dat werknemers van KLM, die de check-in regelen, onder beveiliging van marechaussee weggeleid moesten worden van hun werkplek”, dat heeft Joost van Doesburg (FNV Schiphol) laten weten aan de NOS.

De vakbond kondigde vandaag nieuwe acties aan als er voor 1 juni geen nieuwe regeling is getroffen over het verlichten van de werkdruk op Schiphol. Volgens Schiphol zijn de personeelsproblemen nog niet opgelost. Over de tekorten bij de beveiliging laat het weten dat de beveiligingsbedrijven er verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast stelt de luchthaven dat luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor het tekort aan bagage-afhandelaars.

Author Arjen Lutgendorff