Fors conflict dreigt tussen ANVR en KLM

Afgelopen week heeft de ANVR een stevige brief gezonden aan KLM Nederland. Aanleiding hiervoor zijn diverse ontwikkelingen waardoor de samenwerking op dit moment een stuk stroever loopt, dat meldt de branchevereniging op haar website.

De ANVR is sinds medio 2019 met KLM intensief in gesprek over NDC. De ANVR wijst NDC niet af, maar stelt inhoudelijke voorwaarden. Hiervoor is een uitvoerig document opgesteld met kenmerken waaraan de NDC van KLM moet voldoen. De voortgang van deze MVP (Minimum Viable Product) wordt regelmatig met KLM besproken, ook met ontwikkelaars van AF. Echter wellicht mede door corona zit daar nu de klad in. Eerder gestelde deadlines moesten worden uitgesteld. Een belangrijke eis is dat de NDC-oplossingen moeten voldoen aan de IATA-NDC standaard 18.2. Ook aggregators wachten hierop. Walter Schut (adjunct directeur ANVR): “Met eerdere NDC-standaards zijn recht-toe-recht-aan boekingen nog wel te maken, maar zeker bij de meer complexe boekingen in de businesstravel is de huidige NDC-oplossing van KL/AF volstrekt onvoldoende en onacceptabel. Daarbij hebben wij als ANVR steeds gesteld dat, zodra er een gecertificeerde 18.2 standaard is, agenten (maar ook CRS’en en aggregators) 6 maanden de tijd moeten hebben voor implementatie”.

KLM hanteert een CRS-toeslag van maar gelet op het ontbreken van een goed NDC-alternatief is met de reserveringssystemen en agenten een afspraak (de NTA) gemaakt om onder voorwaarden deze toeslag nog even niet te hanteren. De NTA loopt echter per 1 juli af. Nu, dik drie weken vóór deze datum is nog steeds geen duidelijkheid over verlenging of een deal met de reserveringssystemen. “Dit is onhoudbaar en buitengewoon onzorgvuldig naar de distributie-partners. KLM onderhandelt hierover met de reserveringssystemen. In dit gevecht dreigen agenten nu het kind van de rekening te worden. Bij KLM maar ook bij de reserveringssystemen is klip en klaar aangegeven dat dit onacceptabel is”, aldus Schut.

Tenslotte is er nog het probleem van de Continuous Pricing (CP): deze nieuwe prijssystematiek van KL/AF kent geen beperkingen meer in het aantal klassen/tarieven. Dit systeem is er voor de KLM-site en agenten op NDC beschikbaar; het is niet beschikbaar gesteld voor agenten die Amadeus/Travelport/Sabre werken. Op dit punt dreigen met name de TMC’s in de knel te komen. Onder druk van agenten is het aantal bestemmingen waarop de CP wordt gehanteerd sterk teruggebracht en worden zakelijke bestemmingen ontzien, maar er zijn geen 100% vakantiebestemmingen, en dit is een principieel punt.

Schut: ” De ANVR heeft vanaf het begin altijd gehamerd op een eerlijk speelveld voor agenten, niet alleen in tarieven, voorwaarden en beschikbaarheid maar ook in techniek. Met een NDC oplossing die gewoon niet klaar is en niet voldoet aan de minimale standaarden, geen verlenging van de NTA, geen deal met de reserveringssystemen en een Continuous Pricing waarover niet alle agenten kunnen beschikken, is KLM richting agenten op volstrekt de verkeerde weg. Airlines hebben het moeilijk en er wordt gevochten om elke boeking. De vouchers van airlines kosten de agent handenvol geld en tijd, zeker nu met de 15% regeling van KLM. Agenten willen samen met KLM de weg naar herstel zoeken, maar als de genoemde problemen niet snel worden opgelost riskeert KLM een groot conflict met de distributie”. Eerder liet de ANVR al weten dat er veel vragen waren over de extra voucherwaarde bij KLM.

