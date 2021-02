Frangken Tuhumena (333travel) met Coronasneltestpoint.nl naar reiswereld

Samen met zijn zoon Jason is Frangken Tuhumena, CEO/eigenaar van 333travel, een nieuw initiatief gestart: Coronasneltestpoint.nl. Vanuit de eerste vestiging/hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn is het bedrijf inmiddels uitgegroeid naar achttien locaties in Nederland.

Sinds kort kunnen reisondernemers zich aansluiten als franchisenemer en hun eigen corona-testlocatie beginnen. “Ik bied de reiswereld een business model om omzet te creëren in deze crisis”, zegt Tuhumena.

“We hebben een uitstekende website en bieden sneltesten en PCR-testen aan. Deze zijn gevalideerd door GGD en RIVM. We werken onder de supervisie van onze bedrijfsarts en klanten ontvangen een officieel reiscertificaat.”

Ook reisondernemers die in de huidige tijd omzet willen genereren, kunnen starten als franchisenemer van Coronasneltestpoint. “Met een investering van 2.000 euro kun je meteen beginnen. Het enige wat je dient te regelen, is een locatie en personeel. De rest regelen wij, zoals gebruik van onze URL Coronasneltestpoint, onze zelf ontworpen en klantvriendelijke backoffice, opleiding door onze arts, persoonsbeveiliging, inkoop van de testen etcetera.”

Via de website van Coronasneltestpoint is te zien op welke locaties het bedrijf al aanwezig zijn. Tuhumena: “We kunnen uitsluitend uitbreiden in plaatsen waar we nog geen coronasneltestpoint locatie hebben.” Tuhumena vervolgt: “Bovendien ben je straks gereed als er weer gereisd mag worden. Je kunt dan mooie reizen inclusief een coronatest aan je klanten bieden.”

Wie interesse heeft, kan mailen naar bedrijven@coronasneltestpoint.nl ter attentie van Frangken Tuhumena.

