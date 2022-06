Frank Oostdam nieuwe voorzitter ECTAA

Deel dit artikel

ANVR-directeur Frank Oostdam is vandaag verkozen tot voorzitter voor een termijn van twee jaar van de ECTAA, de Europese verenigingen van reisbureaus en touroperators. Dat gebeurde tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst in Nicosia. Oostdam gaat zijn rol als voorzitter van ECTAA combineren met zijn werkzaamheden voor de ANVR.

Heli Mäki-Fränti (Finland) werd verkozen tot vice-voorzitter en Marios Kammenos (Griekenland) werd herkozen tot penningmeester. De afgevaardigden bedankten ook Pawel Niewiadomski, de aftredende voorzitter, voor zijn inzet en prestaties tijdens de Covid-19 pandemie.

“Ik ben zeer vereerd dat ik tot voorzitter van ECTAA ben gekozen. De reis- en toerisme-industrie in Europa staat voor meerdere uitdagingen. De Covid-19 pandemie is nog niet voorbij en de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en het tekort aan geschoolde arbeidskrachten zetten reisorganisaties extra onder druk”, aldus Oostdam. “Mijn eerste prioriteit zal dan ook zijn om samen met de politieke leiders en de partners uit de sector het juiste kader te scheppen, zodat onze sector zich van de afgelopen twee jaar kan herstellen en kan functioneren. Tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat reisbedrijven duurzaamheid een prominente rol moeten geven in hun vernieuwde bedrijfsstrategie. Daarom zal ECTAA haar leden actief helpen om bedrijven de juiste ondersteuning te bieden om zo snel mogelijk in actie te komen.”

Author Arjen Lutgendorff