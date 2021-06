Frankrijk en België: laagste aantal besmettingen sinds juli ’20 maar nog steeds oranje reisadvies

Frankrijk noteerde gisteren met 487 coronabesmettingen per 100.000 inwoners het laagste aantal besmettingen sinds begin juli 2020, maar het reisadvies voor het vasteland is nog steeds oranje. Op 7 juli 2020 werden er nog 475 coronabesmettingen gemeld, waarop er twee pieken volgden (86.852 begin november en 66.794 begin april) en het aantal inmiddels is gezakt naar 487. Het tweewekelijkse gemiddelde per 100.000 voor Frankrijk staat in de TravelPro Barometer op 65,44 per 100.000 inwoners waar dat in de ECDC-lijst op 110,74 staat.

De meeste andere bestemmingen noteren ook laagste aantal besmettingen per dag per 100.000 inwoners sinds de zomer van 2020 waaronder België (het laagste aantal sinds eind juli 2020 en ook nog steeds een oranje reisadvies), dat net als Frankrijk nog een oranje reisadvies heeft. Naast Frankrijk en België is ook het aantal besmettingen in Oostenrijk (94) en Kroatië (11) erg laag, maar Oostenrijk en Kroatië hebben al een geel reisadvies. In het Verenigd Koninkrijk blijft de stijging doorzetten met een dagelijks aantal besmettingen per 100.000 inwoners van boven de 10.000. Bekijk voor alle data de TravelPro Barometer.

