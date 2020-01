FST Group neemt Robinson Cruises over

Naast Air Cruise Collection, Friendship Cruises, Hannick Reizen en Incento Treinreizen, maakt per 1 januari 2020 Robinson Cruises, specialist in zeecruises, deel uit van de FST Group.

Robinson Cruises bestaat 26 jaar en is onder inspirerende leiding van eigenaresse Astrid Nouwens uitgegroeid tot een toonaangevende zeecruise-specialist in Nederland. Astrid Nouwens, is positief over de overname: “Ik heb ‘mijn kindje’ overdragen aan een mooie groep van specialisten. Hier binnen kan Robinson Cruises zich verder ontwikkelen met behoud van eigen identiteit, karakter en de door mij gehanteerde strategie. Ik heb er vertrouwen in en zal me de komende tijd blijven inzetten voor de verdere uitbouw.”

DNA

Robinson Cruises blijft in Breda aan de Liesbosstraat gevestigd. Astrid Nouwens, voormalig eigenaresse, blijft leiding geven aan Robinson Cruises en nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. CEO en eigenaar van de FST Group, Cees van Pelt: “Wij koesteren het DNA van Robinson Cruises, daar het immers gaat om onderscheidend vermogen. Alle tot nu toe overgenomen reisspecialisten behouden hun eigen gezicht en opereren als zelfstandige entiteiten onder de paraplu van de FST Group. Opnieuw zijn wij erin geslaagd een prachtige parel toe te voegen aan ons familiebedrijf. Wij zien er naar uit om samen met Astrid, Robinson Cruises te blijven ontwikkelen als toonaangevende zeecruise-specialist.”

