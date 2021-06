FTI breidt aanbod uit met vertrek vanaf Groningen Airport

In samenwerking met Green Airlines biedt FTI vanaf heden vluchten aan vanaf Groningen Airport (GRQ) naar zonbestemmingen Ibiza, Mallorca, Corfu en Faro. Hiermee biedt de reisorganisator haar klanten uit het noorden deze zomer een aanvullende vertrekmogelijkheid met Green Airlines onder pakketreisvoorwaarden.

FTI breidt vanaf heden haar vluchtaanbod verder uit. Naast het aanbod dynamische vluchten naar tientallen bestemmingen en al bestaande chartervluchten naar Turkije en Egypte, voegt de reisorganisator daar een vluchtprogramma vanaf Groningen Airport aan toe. In samenwerking met Green Airlines vliegt FTI tot en met eind oktober 2021 zeven dagen per week naar Ibiza, Mallorca, Corfu en Faro, vier bestemmingen die op dit moment code geel zijn en dus toegankelijk voor toerisme. De vluchten met Green Airlines vallen onder pakketreisvoorwaarden, waardoor de klant ook het FLEXPLUS-tarief kan bijboeken voor extra flexibiliteit en zekerheid. Vliegtickets vanaf Groningen Airport zijn ook als flight-only te boeken. De vluchten vanaf Groningen zijn boekbaar in alle systemen.

FLEXPLUS

“Wij kregen regelmatig feedback van onze verkooppartners in noordelijke provincies dat de luchthavens in de randstad te ver weg zijn voor de meeste klanten. Nu hebben zij de keuze te vertrekken vanuit de randstad, Duitsland of Groningen met Green Airlines. Zo hebben wij een prachtig vluchtaanbod naar deze zonnige bestemmingen”, aldus Joyce Akkersdijk (Sales & Marketing Manager bij FTI Reizen). Ze voegt toe: “Pakketreizen naar deze bestemmingen zijn bij ons heel makkelijk te boeken in ons nieuwe boekingssysteem FTI360. Via onze service site kunnen reisagenten inloggen en het systeem openen. Daarnaast boekt de klant deze vluchten onder pakketreisvoorwaarden, waardoor de boeking ook in aanmerking komt voor het FLEXPLUS-tarief. Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen en kijken uit naar de toekomst.”

