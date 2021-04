FTI: ‘De klant mag hier niet de dupe van worden´

‘Het is enorm jammer dat een mooi bedrijf als de D-rt groep het niet is gelukt om in deze crisis overeind te blijven.’ Dat laat Joyce Akkersdijk (Sales & Marketing Manager Nederland FTI) aan TravelPro weten. ‘Iedereen in de branche hoopt op een spoedige doorstart.’

‘De klant mag hier niet de dupe van worden. We willen dit graag voor de klant goed afhandelen door ofwel de reis uit te voeren of de reissom terug te betalen.’

‘Persoonlijk vind ik het ontzettend triest, als oud-medewerker van D-reizen doet het me veel. Ik leef heel erg mee met de medewerkers.’

