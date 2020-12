FTI: flexibele voorwaarden en kinderen gratis

Wie voor het einde van het jaar een reis boekt bij FTI, profiteert van flexibele voorwaarden met de Verrassend goed geregeld-actie. Gaat de reis naar een geselecteerd hotel, dan reizen kinderen ook nog eens gratis mee.

Met de Kids Free-actie besparen ouders de volledige reissom van hun kinderen. Vlucht en verblijf in geselecteerde hotels zijn gratis voor kinderen tot en met elf jaar, en soms zelfs tot en met veertienjaar, wanneer zij bij de ouders op de kamer verblijven. Dit geldt voor reizen tussen 26 maart en 31 oktober 2021, ook tijdens de vakantieperiodes en, afhankelijk van de mogelijkheden, voor gezinnen met maximaal drie kinderen. De vakantie vindt altijd plaats met vluchten uit ons fullcharter-programma met Holiday Europe en Onur Air en is te boeken tot en met 31 december 2020.

“Voor veel gezinnen is de vakantie dit jaar afgelast vanwege de coronapandemie. Het was vaak ook niet mogelijk om deze uit te stellen naar een latere datum vanwege de schoolvakanties”, vertelt Ralph Schiller, Managing Director van de FTI Group. “Met onze FTI Kids Free-campagne bieden we zekerheid aan de ene kant en financiële verlichting aan de andere kant. We laten families weer uitkijken naar een heerlijke vakantie”, legt Schiller uit.

De Kids Free-actie is geldig op geselecteerde accommodaties op de Canarische Eilanden, Mallorca, in Griekenland, Egypte, Turkije, Kroatië en Italië. “De korte reis met non-stop vluchten, kindvriendelijke hotels en mogelijkheden voor activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen maken de bestemmingen tot topbestemmingen voor gezinnen”, benadrukt Schiller. “Bovendien zijn de Kids Free-aanbiedingen goed voor de portemonnee.” Naast de Kids Free-actie profiteert de klant ook van de flexibele boekingsvoordelen van de Verrassend goed geregeld-actie.

