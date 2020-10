FTI kijkt naar de toekomst met nieuwe campagne en chartervluchten

De coronacrisis houdt de reiswereld nog steeds stevig in zijn greep en met de dynamische ontwikkelingen is het moeilijk voorspellingen te doen. Desalniettemin kijkt de FTI Group vooruit en biedt de touroperator flexibele mogelijkheden voor iedereen die naar vakantie verlangt. “We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze gasten en volgen natuurlijk de beslissingen van de overheid op de voet”, zegt FTI Group Managing Director Ralph Schiller.

“Sinds corona zijn de behoeften van reizigers veranderd. Met onze nieuwe campagne verleggen we daarom de focus en maken we de drempel om te boeken lager voor onze gasten: hoge vroegboekkortingen, een beste prijsgarantie, gratis annulering tot kort voor vertrek en gegarandeerd geld terug bij annulering.” FTI zet een offensief in voor alle nieuwe boekingen in de reisperiode tussen 16 oktober 2020 en 31 oktober 2021. In de winter van 2020/21 en in de zomer van 2021 omvat de campagne alle bestemmingen in het pakketreizenprogramma van de touroperator. Datamix, lijnvlucht- en cruiseboekingen zijn uitgesloten van deze actie.

Reiswaarschuwingen

De keuze uit klassieke winterzonbestemmingen en zomerbestemmingen voor 2021 blijft zo breed mogelijk. Ondanks de reiswaarschuwingen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgeeft, hoopt FTI dat die waarschuwingen worden opgeheven en dat de klant weer kan reizen. Schiller legt uit: “We kunnen ons slechts zeer voorzichtig uitdrukken over wat er mogelijk zou kunnen zijn in het winterseizoen – dat qua toerisme tot april 2021 duurt. Het vooruitzicht op vakantie is voor veel mensen echter belangrijk. Op basis van een positieve ontwikkeling bieden wij een breed scala aan opties.” De touroperator richt zich op de Canarische Eilanden, Egypte, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman en lanceert vanaf 17 december 2020 exclusieve vluchten met partner Holiday Europe. Zo vliegt Holiday Europe bijvoorbeeld vanaf 19 december wekelijks vanaf Amsterdam naar Hurghada op zaterdag en zondag, precies op tijd voor het kerst- en nieuwjaarsseizoen.

Annuleren

Het zomerseizoen begint bijzonder vroeg, want FTI biedt al verlaagde aanbiedingen voor de reisperiode vanaf 1 april 2021. Wie boekt vóór 31 januari 2021 profiteert van hoge kortingen tot wel 40 procent, bijvoorbeeld voor reizen naar Egypte, Turkije of de Canarische Eilanden. De FTI Group voegt hier nog aan toe: “Ongeacht onze aantrekkelijke vroegboek-aanbiedingen, geven we ook de beste prijsgarantie voor boekingen die voor 31 oktober 2020 zijn gemaakt”, zegt Schiller. “Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat ze tot vier weken voor vertrek hun vakantie nergens anders goedkoper hadden kunnen krijgen.” Als onderdeel van de campagne beloont FTI degenen die snel beslissen met een bijzonder flexibel annuleringsbeleid. Wie voor 31 oktober 2020 boekt, heeft de mogelijkheid om tot veertien dagen voor vertrek de reis kosteloos te annuleren. “Deze hoge mate van flexibiliteit is vooral aantrekkelijk diegenen die hun vakantieplannen voor volgend jaar willen maken. En om onduidelijkheden te vermijden, doen we een bindende belofte om de kosten terug te betalen in geval van annulering – rechtstreeks en zonder omwegen via vouchers of andere kredietoplossingen”, aldus Miller.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.