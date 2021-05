FTI Reizen zoekt medewerker service support m/v ( fulltime – 39 uur)

Medewerker Service Support m/v ( fulltime – 39 uur)

Omdat wij hard groeien, zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s.

In het Service Center ben je de hele dag bezig met het mooiste product wat je maar kunt wensen; het verzorgen van mooie reizen. Je zorgt ervoor dat speciale wensen en aanvragen zorgvuldig behandeld worden. Je staat in nauw contact met de reisorganisator, reisbureaus en directe klanten, zowel via de telefoon als per mail en soms ook via onze chat. Service staat bij jou hoog in het vaandel en door jouw expertise weet jij de vragen vakkundig en snel af te handelen.

Wij zullen vanaf 14 juni 2021 met een kleine groep nieuwe collega´s een intensieve training van een maand starten om je voor te bereiden op de werkzaamheden op het Service Center.

Dit ben jij

Je hebt een afgeronde mbo-opleiding

Ervaring op een reisbureau of bij een reisorganisatie is een vereiste

Je bent communicatief vaardig, proactief en servicegericht

Je bent flexibel en vindt het niet erg om in roulatie in de weekenden of in de avonden te werken

Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits en/of Frans is een pre

Je bent vanaf 14 juni 2021 fulltime beschikbaar

Wat wij bieden

Startsalaris van €1800 bruto per maand

24 vakantiedagen

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vanaf 10 km tot maximaal 50 km per dag

Een uitgebreid trainings- en begeleidingstraject

De mogelijkheid om jezelf binnen ons team en de andere afdelingen verder te ontwikkelen

Sollicitatieprocedure

Stuur je sollicitatie- en motivatiebrief naar Soraya Hollart via: humanresources@ams24.nl

Je hoort binnen 2 weken na de sluitingsdatum van de vacature of je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek via Teams. Een tweede gesprek en assessment zal plaatsvinden op ons kantoor in Hoofddorp.

Sluitingsdatum vacature: 17 mei 2021



Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet!