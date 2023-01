FTI zoekt Specialist Afrika

Deel dit artikel

Heb jij een passie voor verre reizen en ken je Afrika zo goed dat jij als een echte specialist ons product kan laten groeien in de Benelux?

Kom werken bij de leukste reisorganisatie van de Benelux! FTI Benelux is onderdeel van het Duitse FTI Touristik en inmiddels al een paar jaar actief in de Benelux. Ons aanbod aan verre reizen is groot en wordt in Duitsland al veel geboekt. Op de Benelux markt is dit aanbod minder bekend en daar willen wij verandering in brengen! Om die reden zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor ons nieuwe, internationale longhaul-team. Een nieuwe stap binnen FTI Benelux!

Als verre reizen specialist ben je samen met onze FTI productspecialisten uit Zürich de hele dag bezig met het mooiste product wat je maar kunt wensen; het samenstellen van mooie verre reizen. Je zorgt ervoor dat het aanbod aansluit op de wensen van onze klanten. Jij weet door jouw productkennis en eigen ervaring als geen ander wat de klant echt zou moeten zien en beleven in Afrika. Van het eerste contact, het doornemen van alle wensen, het contact met de bestemming tot aan het op maat maken van de vakantie. Voor iedere klant zorg jij voor een droomvakantie: van begin tot eind.

Naast jouw passie voor verre reizen en Afrika, word jij enthousiast van een uitdaging waarbij de processen en structuur nog ontwikkeld moeten worden. Uiteraard met behulp van collega’s, want bij FTI Benelux is het van belang dat je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken.

Dit ben jij

Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op een of meer van de gevraagde specialisaties en kent deze bestemming(en) ook goed

Je bent de specialist in het gehele proces, van het samenstellen van een arrangement, het vinden van het beste vluchtaanbod tot en met de aftersales

Je voelt je thuis in een allround functie en je krijgt positieve energie uit het opzetten en uitbouwen van deze nieuwe afdeling

Je hebt een commerciële instelling en resultaatgericht en viert je successen!

Je bent communicatief vaardig, proactief en werkt heel secuur

Je bent bekend met het gebruik van Amadeus

Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits en/of Frans is een pre

Wat wij bieden

Een aantrekkelijk salaris op basis van jouw ervaring

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband

24 vakantiedagen o.b.v. fulltime dienstverband

Pensioenregeling

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vanaf 10 km tot maximaal 50 km per dag

Een uitgebreid trainings- en begeleidingstraject

Korting op eigen vakanties

Een doorlopende reisverzekering

Deelname aan internationale trainingen en productreizen

Sollicitatieprocedure

Stuur je sollicitatie- en motivatiebrief met tenminste 1 referentie naar Soraya Hollart via: humanresources@ams24.nl

Author Tina Bakker